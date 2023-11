“Siento una gran responsabilidad”, dijo “Pity” Federico

El designado jefe de Gabinete, Julio “Pity” Federico, habló con LU 24 luego que el intendente electo Pablo Garate lo comunicara en la mañana de este jueves y dijo sentir “una gran responsabilidad”.

“No dejo de pensar en la responsabilidad que me ha dado Pablo. Uno está referenciado en lo social, pero hace muchos años que viene trabajando a la par y él así lo ha entendido, soy su persona de confianza, que lo acompañó durante tanto tiempo y me dio esta responsabilidad pensando en todo lo que viene que no es poco. Cuando uno gana una elección tiene que gobernar para todos, para los que nos votaron y para los que no lo hicieron”, manifestó.

“Venimos haciendo un trabajo de transición, junto al Intendente Municipal, muy responsable donde nos están abriendo diferentes áreas para que los auditores que ha traído Pablo desde diferentes lugares puedan trabajar tranquilos”, explicó.

Asimismo, remarcó: “siento una gran responsabilidad y me ha tocado ser la persona elegida por el intendente electo a quien le agradezco por la confianza”.

“Debemos buscar a los mejores”

Por otra parte, el actual concejal peronista expresó que “venimos trabajando área por área conformando un equipo muy importante, que tenga experiencia y espalda porque lo que viene será difícil, entendemos que debemos buscar a los mejores”.

Acto de asunción

Finalmente, sobre el acto de asunción, señaló que “todavía no hablamos”. En ese sentido, indicó que el próximo lunes habrá una reunión en la que Carlos Sánchez, acompañado por su Jefe de Gabinete, entregará a Garate un pormenorizado informe de cada área, encuentro en el que se abordaría “si se hará el domingo o lunes”.

