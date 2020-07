Sigue “circulando por los canales administrativos” el proyecto para cambiar la órbita del CPR

“El trámite sigue circulando por los canales administrativos internos del Ministerio de Seguridad”, aseguró por LU 24 el comisario Marcos Navarro, subcoordinador de la Policía Rural, sobre la gestión para que el CPR se incorpore a la órbita operativa de la Policía de Seguridad local.

“Pasa por muchas oficinas. Primero se pide la evaluación del jefe de la zona, como sucedió en su momento, esa gestión consideró que era viable e informó la circunstancia junto al jefe de la Policía Comunal, que también tuvo que aceptar, y ahora se evalúa entre la Superintendencia de Seguridad Rural, el Ministerio de Seguridad y la Superintendencia Interior Sur (Bahía Blanca) para avalar o no el proyecto”, explicó.

Navarro resaltó que “la Municipalidad de Tres Arroyos ayuda, es loable de destacar todo lo que hace: se dedica al mantenimiento de las unidades, provee combustible y tiene un taller propio. El trato en la zona es preferencial, no es muy común que haya tanto compromiso de los municipios con los CPR, hay lugares donde no te dan nada, ni siquiera te atienden”.

Por otra parte, indicó que “hubo siempre daños de silobolsas por situaciones diferentes, se veía de manera esporádica, no como ahora que efectivamente ha surgido un reflote que se debe a la publicidad misma, que toma este auge de hacer daño y por el modismo de quedar pillo o piola”.

Seguidamente, evaluó que “no hay tanta gente que reside en el campo como antes porque cambió la sociedad y el tipo de trabajo que se realiza”. En consecuencia, la situación “para la policía siempre es peor, ya que necesitamos de la colaboración del vecino y tener una buena comunicación”.

En tanto, sobre su actual función, expresó que “es una situación muy nueva para mí, un crecimiento que no tenía programado que sea tan pronto, pero por los resultados y el trabajo de los últimos 5 años me premiaron con este nuevo puesto que me enorgullece bastante. Me generó un doble compromiso porque es algo que me apasiona”.

