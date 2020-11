Sigue el reclamo de los inspectores por el pago de horas extra

Inspectores de tránsito reclamaron esta mañana frente la Secretaría de Seguridad ante el no pago de las horas extras realizadas desde marzo, en el marco de la pandemia.

Estuvieron acompañados por los dirigentes sindicales Abel Gómez y Roberto García, quienes afirmaron que “no les dieron opción de negociar. Al ser declarados esenciales no pudieron decir que no, las tuvieron que hacer y llegado el momento de pagar les dijeron que iba a ser en cuotas”.

“Quieren la posibilidad de tener la opinión sobre la manera de cobrar, que sea un importe con el que no se devalúe tanto la plata”, expresó Gómez.

“Hemos tenido varias reuniones y hasta hora ninguna ha sido de negociación sino de imposiciones porque no lo pueden resolver. Vienen con mensajes y no está claro quién impone”, agregó García.

Finalmente, señaló que “hemos cedido mucho terreno. Esto va a continuar en asamblea permanente, por lo menos, hasta que nos den una mesa de diálogo. Podríamos aceptar que nos paguen en cuota pero no con los importes que nos están ofreciendo y muchos menos de manera individual”.

