Sigue la protesta en el exbasural: “nos llaman negros y vagos pero queremos trabajar” (Video)

La protesta de recuperadores informales continúa hoy en el predio de disposición final de residuos en Tres Arroyos. Miembros de unas 40 familias que se dedican al cirujeo bloquean el acceso de los camiones de basura a la Planta de Reciclado, en reclamo de que se cumpla un compromiso que al parecer las autoridades municipales y de Transportes Malvinas habrían asumido cuando se instaló la Planta: que repartirían los desechos entre el reciclado y el recupero informal.



Con quema de gomas y un cordón hecho por los propios protagonistas de la protesta, a quienes hoy acompañaron mujeres del Movimiento Evita, los recuperadores lograron hoy que los camiones tiren la basura a la cava contigua a la planta, pero lo que en definitiva plantean es que aquel compromiso inicial quede plasmado en algún tipo de contrato. “No estamos parando la basura de Tres Arroyos, los camiones la pueden tirar en la cava y las camionetas y demás, que vemos que vuelven para atrás cuando llegan, también pueden hacerlo”, aseguró Carla Ford, presente en el reclamo desde ayer.

“Hoy se presentó el encargado de la Planta, prepotente, diciendo que quería solucionar algo, pero no pasó nada”, dijo Gastón Farías en torno a la presencia de Darío Dicharri, el jefe de Planta de Malvinas que se acercó hoy al lugar donde una treintena de personas permanece desde ayer con el planteo.

“Anoche nos tiraron dos camiones, pero no nos acercamos, porque si vamos van a decir que nos conformamos. Por eso no queremos que manden empleados, como (Carlos) Masciarelli, que nos dijo que es uno más de nosotros y no puede hacer nada. Queremos que venga Sánchez, o alguien con poder de decisión para que aquello que nos dijeron cuando se puso la Planta, se cumpla. No que venga alguien a llamarnos vagos o negros”, apuntó Carla Ford.

“Dicen que para las mujeres esto no es un trabajo digno; bueno, que ocupen mujeres en la planta. Hoy hay dos y al resto las despidieron. Además, estamos viendo que no dan abasto a procesar toda la basura que reciben; en lugar de dejar que se pudra a un costado, ¿por qué no nos dejan trabajarla a nosotros como se dijo desde el principio?”, completó.

