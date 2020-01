Sigue sin aparecer Gerónimo

4 enero, 2020 Leido: 45

Gerónimo tiene 7 años y es un Yorkshire que se lo llevaron de la puerta de la farmacia Podestá, que está en Betolaza casi Colon.



“Ana su mamá humana está desesperada. Ella tiene cáncer, hace dos días que no para de llorar y eso no ayuda a su estado, puede ser la historia de cualquiera de nosotros, vecino, amigo, etc. Por eso les pido desde el fondo de sus corazones nos ayuden a encontrarlo. Se ofrece recompensa. Sin preguntas solo queremos que Gerónimo, su compañero, vuelva a casa con Ana”, escribieron desde Pacma.

Números de contacto:

2983 615073

2983 417430

2983644067

Volver