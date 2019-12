Siguen las deliberaciones: “Cuto” Moreno sería vicepresidente en la Cámara de Diputados

6 diciembre, 2019

Carlos “Cuto” Moreno sería el próximo vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense. Es que, al final, todo indica que Federico Otermín se quedará con la presidencia. No obstante, siguen las deliberaciones y hay enojo en Juntos por el Cambio, que consiguió el compromiso de ganar lugares en los organismos de control, pero eso tampoco conforma y prometen dar pelea hasta el final.

Las últimas negociaciones en la Cámara baja de la Legislatura bonaerense se encaminan a designar a Otermín como presidente de la casa, y al tresarroyense como su vice con firma.

La principal disputa estaba entre los intendentes del Conurbano Sur que querían enarbolar a Otermín, y el deseo de Kicillof por colocar a Moreno en uno de los dos lugares que tienen la firma administrativa de la Cámara baja. Finalmente, y a días de las designaciones, todo hace parecer que compartirán las responsabilidades, según publicó La Tecla.



Esto lo comunicó Kicillof directamente a los legisladores de su espacio. Luego, en la Legislatura hubo un encuentro donde se informó la decisión a la oposición. De esa reunión participaron Otermín, Moreno, la vicegobernadora electa Verónica Magario, la jefa del bloque de Unidad Ciudadana en el Senado, Teresa García, el Jefe de Gabinete de María Eugenia Vidal, Federico Salvai, el titular del bloque de Cambiemos en Diputados, Maximiliano Abad, y su par del Senado, Roberto Costa.

En ella, se dio a conocer a todos la decisión de Kicillof de colocar al joven dirigente de Lomas de Zamora acompañado por el experimentado diputado de Tres Arroyos. Otermín es legislador desde 2017, hombre de confianza de Martín Insaurralde e integrante del bloque político que responde a otros jefes comunales del Justicialismo, mientras que Moreno es un reconocido referente peronista e íntimo amigo de la vicepresidenta electa Cristina Fernández.

La necesidad de Kicillof de tener a Moreno en la vicepresidencia con firma de Diputados tiene que ver con una maniobra política para seguir de cerca los pasos de Otermín y su conductor político, Insaurralde, y que la “caja” tenga una suerte de auditoría lo más afinada posible. Es que las designaciones y el presupuesto que se manejan desde esta área son de los mayores en la provincia de Buenos Aires.

Ahora si bien este capítulo parece cerrado, en Juntos por el Cambio ya pusieron el grito el cielo. Los argumentos para oponerse a estas designaciones tienen que ver con que pretendían posicionar en la vicepresidencia al diputado oriundo de Lanús, Adrián Urreli, que si todo sigue así deberá conformarse con la vicepresidencia segunda. En el espacio que desde el 10 comenzará a ser oposición no cayó nada bien que los dejaran afuera de la vice con firma, cargo que pretendían basados en cómo Vidal repartió poder en 2015 y 2917 en las renovaciones legislativas.

De hecho fuentes desde la Gobernación saliente dijeron que entienden que el kirchnerismo-peronismo dirime su pelea interna con el cargo que le correspondería a Juntos por el Cambio, y que pese a lo que se dice desde el Frente de Todos “no está cerrada la discusión”.

“Ellos no quieren acceder a algo que nos corresponde, toda la política sabe que corresponde, no quieren trabajar con nosotros, pese a que tenemos la mejor voluntad para acordar y generar gobernabilidad. Y esto nos predispone mal cuando veníamos bien predispuestos para negociar un acuerdo de gobernabilidad”, le dijo a La Tecla un referente de Juntos por el Cambio.

Kicillof prometió compensaciones para la oposición que incluyen varios cargos en organismos de control (algunos más incluso que los que marca la ley), entre ellos más sillas en el Directorio del Banco Provincia y la Defensoría del Pueblo, donde el actual defensor tiene mandato por un largo tiempo más.

“Les van a compensar cargos con tiempo”, dijo un legislador para graficar que el compromiso del Gobernador es que esas sillas quedarán definidas ahora en diciembre y no en marzo, como suele hacerse. Y va a ser así desde el momento en que desde Juntos por el Cambio ya avisan que si las compensaciones no llegan rápido tampoco habrá manos levantadas para votar cuestiones clave.

“No nos vamos a oponer a cambios en la Ley de Ministerios ni a la designación del Director General de Cultura y Educación, pero si no está todo el compromiso cumplido de antemano no vamos a votar, por ejemplo, el presidente del Banco Provincia”, dijo un operador de Juntos por el Cambio.

La llave de todo está en el Senado, donde la futura oposición tiene mayoría y sin su apoyo no hay posibilidades de que la Legislatura funcione. Y es en la Cámara alta donde se tratan los principales pliegos de las designaciones. Algunos especulan que con el cierre en Diputados Kicillof le trasladó un verdadero problema a Verónica Magario en la Cámara alta. Ella es la que deberá lidiar más duro con los enojos de Juntos por el Cambio.

Anexo aparte en esta historia sigue siendo las presiones de los alcaldes de la Primera sección electoral que, comandados por el mandamás de José C. Paz, Mario Ishii, anhelan un lugar de privilegio para el legislador electo José Pérez, temerosos de quedarse sin nada en el reparto de designaciones.

Por otra parte, la presidencia de la bancada del Frente de Todos, que a partir del 11 de diciembre pasará a ser el oficialismo, podría recaer en Avelino Zurro, representante de la Cuarta sección electoral y sobrino del jefe comunal de Pehuajó, Pablo Zurro.

