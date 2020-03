Silvia Cellerino, una vida al servicio social reconocida por su labor

Silvia Cellerino, una de las distinguidas el próximo 8 de Marzo en el Día Internacional de la Mujer, habló con LU 24 y reseñó aspectos de su vida estudiantil y luego como profesional como Asistente Social en la Municipalidad de Tres Arroyos .

“Viví frente a la Escuela 15, fui a esa escuela y luego de concluir mis estudios secundarios me fui a La Plata, donde me recibí; cuando volví a Tres Arroyos a trabajar me presenté, cuando se abrió un concurso en el Hospital e ingresé a la tarea municipal”, explicó.

“Fui la primer Asistente Social, y creamos el servicio en el Hospital Pirovano; después pasé a Acción Social y luego me desempeñé en la parte social de viviendas en Obras Públicas; Tres Arroyos fue el único municipio que tenía un Trabajador Social en Obras Públicas” dijo.

“He visto pasar de todo, desde gobiernos hasta problemáticas distintas, lo que permite que uno crezca como persona, como profesional; trabajé en los últimos años con gente joven, lo que te hace crecer, formarte, al igual que la gente, que te hace crecer de manera impresionante, que incondicionalmente te abre la puerta de su casa, eso para mí es un tesoro, yo diría que te hace mejor persona”, agregó.

El trabajo social se profesionalizó, y creció en ese sentido. Cuando empezamos a estudiar, luego tuvimos que hacer una Licenciatura universitaria, y en la época del Proceso se sacro de la mayoría de las Universidades, y después se creó la carrera en Tandil como carrera universitaria”.

A su vez, recordó que durante la dictadura cívico-militar “éramos bastante perseguidos, las prácticas fueron muy duras, había barrios en La Plata a los que no podíamos ir, se hacían operativos de Gendarmería, y a veces tenías que estar en el suelo, boca abajo esperando a que terminaran; yo tuve la posibilidad de hacer un doctorado en Buenos Aires pero decidí volverme porque Tres Arroyos es mi casa, y como se dice, “que lindo volver a casa cuando llueve”, por lo que decidí volver a casa porque estaba “lloviendo” en ese momento, y volver a casa fue volver a estar segura”, citó.

Finalmente Cellerino recordó el momento en que recibiera otro reconocimiento, años pasados, en La Plata: “Fui reconocida con otras mujeres, designada por el intendente Sánchez; en ese momento mi jefa era Claudia Cittadino, y me emocionó mucho recibirla”, concluyó.

