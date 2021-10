Silvia Rípodas y la profesión de martillera: “lo que más me gusta es vender”

12 octubre, 2021 Leido: 74

Silvia Rípodas se recibió de martillera pública en Lomas de Zamora y se colegió en Bahía Blanca. Se formó durante 18 meses, en una modalidad intensiva, y desde ese momento comenzó a trabajar en Tres Arroyos en una profesión apasionante que ayer, 11 de octubre, celebró su día.

“Estudié muchas horas. Hoy la carrera dura 3 años, pero en aquel momento la pude cursar en 18 meses en principio, y luego seguí formándome porque hay tres etapas: corredor público, que es quien compra, vende o alquila, y martillero público, que tiene que rendir por la acordada 2728 para poder ser auxiliar de la justicia o realizar remates particulares. Esa acordada, que no estaba vigente cuando yo me recibí, la hice después, con varios colegas. De esa manera me convertí en martillera, corredora y tasadora, pero lo que más me gusta, aunque puedo hacer cualquier cosa, es vender. Y cuando se trata de bienes inmuebles, no es como vender un pantalón: lleva su tiempo, conocimiento y experiencia”, aseguró.

Lo fundamental en esta profesión es el trato con la gente, y el amor por lo que se hace como para poder dedicarle muchas horas. “Yo trabajo los cinco días de la semana y los fines de semana, generalmente los dedico a Claromecó. Allí solamente nos dedicamos a compra y venta, y realmente el movimiento es cada vez mayor. Claromecó está explotado de gente, de obras nuevas, seguramente debe haber alrededor de 250 construcciones”, sostuvo.

