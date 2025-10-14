Silvia Saravia, candidata por Fuerza Patria: “claramente las mujeres estamos en contra de este modelo” audio

Silvia Saravia, candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, militante de Libres del Sur, pasó por Tres Arroyos y dialogó con LU24 y se refirió a diferentes aspectos de la política actual.

Entre sus principales definiciones, afirmó que “las mujeres somos las que más nos oponemos al gobierno de Milei, podemos ser un país con pleno empleo, no es una utopía”.

Saravia, que se desempeña como docente en el conurbano bonaerense, enfatizó en la importancia de que “la población participe en la toma de decisiones sobre sus proyectos de vida”.

En este sentido, destacó la importancia de la educación y la salud pública, la ciencia y la tecnología, y de una economía que debe generar trabajo genuino, haciendo a un lado el extractivismo y utilizando los recursos naturales para darles valor agregado.

Luego describió el rol fundamental de las pymes y observó que “las organizaciones sociales buscan la inclusión real, para lo que el Estado es necesario”.

Saravia, además, realizó un recorrido por la zona e intercambió visiones y perspectivas sobre la situación actual y las recientes declaraciones de Donald Trump: “queda claro que nos están poniendo condiciones, tanto políticas como económicas, y que están planteando una reelección, cuando se trata de una elección legislativa y se debe respetar la independencia de poderes del Estado”.

Con respecto a la elección del 26 de octubre se mostró optimista y describió cómo el gobierno actual ha despreciado a los más débiles de la sociedad, haciendo referencia a los jubilados y los discapacitados, y cómo, a su vez, ha apuntado contra instituciones como el Garrahan, a pesar de su excelente funcionamiento. Desde esta perspectiva, las mujeres, histórica y culturalmente relacionadas al mundo del cuidado, “nos hemos opuesto a las políticas con mayor decisión”.

Para finalizar, afirmó que el Garrahan “da esperanzas de vida y es un orgullo nacional y que no se puede entender que Milei desprecie eso”.



