Silvia Toro necesita ayuda para afrontar cirugía ocular

17 octubre, 2025 72

Silvia Marisol Toro, vecina de nuestra ciudad, deberá ser operada de una retinopatía diabética avanzada en el Hospital de alta complejidad de “Esteban Echeverría” de Monte Grande, el lunes 20 a las 12 horas.

Busca ayuda para cubrir los gastos de viaje y estadía ya que el hospital no puede hacerse cargo de manera inmediata, su alias es CELTA.TELAR. AJUAR, Silvia agradece la colaboración para poder llevar a cabo la operación.

La patología fue detectada a causa de un desprendimiento de retina central.

