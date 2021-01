Silvina Menna le agradeció a Sergio Berni

14 enero, 2021

Silvina Menna, dueña de la yegua desaparecida hace más de 2 meses, se acercó a LU 24 para demostrarle su agradecimiento al Ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni: “vine a agradecerle al Ministro, porque me atendió y fue súper generoso. Con una llamada logró hacer mucho más de lo que yo habia logrado en un mes”.

“Le mande un Whatsapp y a los 10 minutos me contesto, me pidió un contacto, hizo una llamada y nos comunicamos” dijo.

En cuanto a la causa, Menna aseguró que no hay datos hasta el momento “yo sigo buscándola viva porque sé que en algún lado esta”.

“Es única su cara, es muy negra y tiene un listón blanco irregular en la cara y una pata blanca. En las redes sociales esta compartido más de 30mil veces, la busco por todos lados” concluyó.

Cualquier información comunicarse al 2983-649999.

