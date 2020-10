Simone y Katopodis firmaron convenios por obras en Juárez y Laprida

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Agustín Simone, y su par de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, sellaron convenios para obras de agua y cloaca en los municipios de Benito Juárez y Laprida.



En Juárez, los funcionarios se reunieron con el intendente local, Julio Cesar Marini, y firmaron el comienzo de los trabajos de ampliación de las redes cloacales para las localidades de Barker y Villa Cacique.

Luego visitaron el Museo del Militante “Eva Duarte de Perón” y recorrieron la obra del Polideportivo Municipal, donde se construirá un nuevo espacio de gimnasia artística.

En Laprida, los ministros fueron recibidos por el jefe comunal de dicho distrito, Pablo Torres, y posteriormente rubricaron el convenio marco del plan “Argentina Hace II”. También inspeccionaron el avance de los trabajos de desagües pluviales.

En ese sentido, Simone señaló que “el Gobernador me ha dado la indicación de que somos el gobierno de los 135 municipios” y lamentó que “en los últimos cuatro años la Provincia no apoyó a los municipios que no eran del mismo color político”.

Por su parte, Katopodis aseguró que el objetivo es “llegar con agua y cloacas a cada localidad y a cada rincón de la provincia de Buenos Aires” y destacó que se duplicaron los fondos de inversión de obra pública para todo el territorio bonaerense.

Fuente: Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires.

