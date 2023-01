Simonetti confía en que los beneficios de la emergencia agropecuaria llegarán a Tres Arroyos

31 enero, 2023

El presidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, Eugenio Simonetti, se mostró confiado en que el Gobierno bonaerense -que prorrogó la emergencia agropecuaria hasta el 31 de marzo y agregó 9 distritos más a los beneficios- incluirá también a Tres Arroyos tal como los productores solicitaron oportunamente. “El ministro Javier Rodríguez me dijo que no habrá ningún problema; los papeles se mandaron, faltaba alguna firma y luego se aprueba en el CEDABA. Hay reuniones mensuales y entiendo que la emergencia va a ser también para Tres Arroyos. Luego cada productor se puede anotar para hacer el pedido particular. El problema está en toda la región”, sostuvo Simonetti.

“La lentitud de todo lo que es papelería es un problema, pero según hablamos con CARBAP, todo lo que se ha presentado hasta ahora se aprobó. Los casos se van analizando, pero esto no es como una inundación, donde se ve cada región afectada, esto es un problema que afectó a toda la producción”, completó el dirigente agropecuario.

Tal como indicó Simonetti, los productores deberán hacer constar que la sequía los ha afectado en un 50% para pedir la emergencia, y en un 80% para convertirse en desastre. Y por los cálculos que han hecho los ruralistas, en Tres Arroyos la situación de la producción alcanza el 50% de afectación. “Pero entendemos que si bien no va a haber una muy buena gruesa, más bien lo contrario, algo va a ayudar. Las lluvias favorecieron algo pero son muy desparejas”, consideró. La ganadería también está pagando las consecuencias.

