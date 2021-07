Simonetti, de la Sociedad Rural: “no queremos pelear pero el Gobierno necesita un enemigo”

9 julio, 2021 Leido: 0

El presidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, Eugenio Simonetti, aseguró que el sector agropecuario “no quiere pelear, pero el Gobierno necesita crearse un enemigo. Ya lo hizo Kirchner con Clarín y La Nación, hoy es el campo. Nosotros queremos dialogar, no queremos ser enemigos. Antes de asumir, Fernández se reunió con las entidades, dijo que no tomaría decisiones inconsultas, y no lo cumplió jamás. El gobierno de Macri no la pegó para nada en la economía, pero en la parte agropecuaria abrió muchos mercados de exportación, pero de un día para el otro nos cortaron todo. Y no tiene sentido. No nos dejan vender a China una vaca que acá no se consume”.

Sobre las protestas de hoy, puntualizó que “en un momento distintos grupos autoconvocados, que ya en 2008 estuvieron junto a las entidades, quisieron hacer una manifestación en repudio al manejo general del país. Lo de la exportación de carnes es una cosa más, la gente del campo está cansada de varias cosas. Entonces se arranca haciendo una fecha en San Nicolás y se ubican distintos lugares en la Provincia de Buenos Aires y en La Pampa, y después ellos nos invitan a las entidades y como antes se vuelven a plegar a esta gente y por eso se está haciendo. Nosotros, en Tres Arroyos, a los socios de la Sociedad Rural les dimos la libertad de actuar y les aconsejamos que vayan a Azul, donde la Sociedad Rural de allá está convocando. Pero no queremos hacer en muchos lados porque es debilitar demasiado, juntar 20 camionetas en un pueblo y 30 en otro no nos parecía lógico. Además no se puede viajar, hay mucha neblina. Por eso se va a hacer algo parecido a lo del 2008 en la ruta 3 y 85, y los productores que no vayan a Azul, que es lo que nos pide CARBAP, vamos a acompañar a los autoconvocados ahí”, explicó Simonetti.

Volver