Simonetti: “Hemos recorrido un largo camino” (video)

10 septiembre, 2023

El presidente de la Sociedad Rural, Eugenio Simonetti, en sus palabras, inicialmente pidió un minuto de silencio por los socios fallecidos y sostuvo que “cumplimos 126 años y 166 de Exposición: hemos recorrido un largo camino por eso llamamos hoy a nuestros asociados para hacer sostenible la institución”.

“Vemos con preocupación que en los difíciles momentos que vive el país el candidato mayoritario tuvo el 30 por ciento de los votos habiendo ganado el hastío hacia la política y los candidatos. No nos quejemos después si al país le va tan mal, por lo que los invito a votar a candidato que nos guste si no no podemos quejarnos por las cosas que no se hacen o se hacen mal cuando la participación es tan poca”, afirmó.

“Trabajemos en nuestras entidades porque en un país como este sino es imposible cambiar el ánimo. Las perdidas limaron 90 millones de dólares en Tres Arroyos lo mismo que el partido aportó desde el año 2002; vivimos la decadencia de un sistema que ha sido malo para los habitantes del país y sin una administración sana nunca vamos a crear lo que este país merece”, dijo.

“En el orden local hoy nos toca despedir al señor intendente Carlos Sánchez con quien nos llevamos la mejor imagen y hemos compartido muchos años”, agregó, y opinó que “otra de las cosas que necesitamos es no debemos discutir a nivel político por nimiedades, hagámoslo con proyectos que propongan un futuro, más allá del color político”. Finalmente agradeció a los expositores, a las entidades que acompañan, al personal y al periodismo, y al directorio de la Rural.

Volver