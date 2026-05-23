Simonetti: “Las retenciones son un robo impuesto por el Gobierno de turno” (audio)

23 mayo, 2026 0

Eugenio Simonetti presidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, fue consultado por los reclamos ante el Gobierno Nacional para bajar aún más las retenciones.

En primer lugar, dijo “es muy simple quienes no quieren a este Gobierno usan esto como una medida para atacarlos, pero los demás dicen que es parte del camino transitado con el fin de mejorar los números de producción Agrícola”.

“Esta mano se da para que a futuro los números mejoren, y los valores se mantengan”, explicó. Luego, detalló “así nos incentivan a seguir sembrando, pero tenemos el conocimiento que en el norte sembrarán 500 mil hectáreas menos”.

“Siempre dije que las retenciones son un robo implementadas en la época de Duhalde, en ese momento el sector aceptó y con Cristina llegaron a sacarnos un 60 por ciento”, aseguró.

“Aquel entonces hubo una devaluación que complicó muchísimo más la situación y se llevaron 200 mil millones de dólares, además perdimos doscientos puestos de trabajo”.

“Si la situación mejora nos permitirá acercarnos más con las personas que trabajan en nuestro sector, por otro lado, esperamos conseguir otra mano para salir adelante e incrementar el consumo”, afirmó.

“Seguimos dialogando con las Confederaciones Nacionales, pese a las diferencias buscamos un consenso para volver a estar todos juntos”.

“Quiero felicitar a todas las cabañas de Aberdeen Angus por su gran trabajo con la exposición de otoño, no esperábamos ese resultado, pero el sector acompañó y eso facilitó el trabajo”, concluyó.

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