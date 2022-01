Simonetti: “nunca viví nada parecido a esta sequía y calor en el campo”

Hay que remontarse quizá a 1962, aunque aquella no fue tan grave, para encontrar al campo en una situación extrema de sequía y altas temperaturas como la que se vive estos días, según consideró el presidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos. Y la merma de ingresos por las pérdidas en la cosecha gruesa podrían ascender, de acuerdo a lo que estableció la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, a los 7000 millones de dólares. “Muy poca gente se debe acordar de algo así; yo por mi parte no viví nunca nada parecido, recuerdo esa seca del 62, aunque era un nene, pero en ese momento la producción agropecuaria era otro mundo, apenas un poco de trigo y maíz, y no teníamos los medios de ahora. Y una lluvia no nos salva, puede ayudar aunque no más que en algunos maíces y girasoles tardíos. Hay otros lugares donde el girasol, que es el que más aguanta, se ve marchito, con las flores como una margarita. Eso, desgraciadamente, ya está”, sostuvo.

Se salvó el trigo, si bien hubo algunos lugares con bajos rendimientos y no se alcanzó la “supercosecha” de Córdoba y Santa Fe. “Lo complicado es la gruesa, que es más del 50% de la producción de Tres Arroyos. Lo que tendríamos que estar trabajando es el seguro climático, que en todos los países hay. Es cierto que las compañías nuestras son chicas, quizá no pueden bancar un seguro así, pero por allí se logran acuerdos con brokers internacionales”, consideró Simonetti.

“El mal está, toda la parte de ganadería también tiene muchos problemas, ojalá llueva porque de alguna manera nos va a ayudar”, concluyó el dirigente ruralista.

