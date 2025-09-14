Simonetti: “Tenemos que tener una política de país previsible”

El presidente de la Sociedad Rural Eugenio Simonetti, en uso de la palabra al iniciar los discursos en el Acto Oficial, pidió tener consideración respecto a la racionalización que pretende el gobierno nacional con entidades como INTA y SENASA, a la vez que reclamó continuar con la vacunación para garantizar una exportación libre de aftosa como actualmente registra la Argentina para permitirla.

También se refirió al problema de la diferencia en dólares con las retenciones agropecuarias, “lo que esta gente solucionó”, en referencia al gobierno.

“Quiero agradecerle a todos los que nos acompañan. Gracias a Dios, cada vez son más. Tenemos ahora el acompañamiento también del Ministro, de todos los que nos están acompañando, del Intendente, la gente de CRA”.

En definitiva, como todos los años tenemos el problema de los socios que se nos van, de los habitantes de Tres Arroyos que no es que se van, sino que terminan su vida, y creo que más que pedir un minuto de silencio, tenemos que pedir un aplauso grande para ellos, porque vivir en este país no es fácil. Entonces, bueno, vaya un aplauso grande para todos”, pidió.

Luego de saludar a La Voz del Pueblo por sus 123 años, Simonetti sostuvo: Tenemos algunos temas controvertidos, como el caso del INTA y el SENASA; nosotros creemos que estas instituciones tendrán que ser racionalizadas o lo que se quiera, pero son muy importantes para el desarrollo de la producción en Argentina. ¿Quién va a controlar, por ejemplo, las vacunas? ¿Quién va a controlar el futuro de estas entidades de la Argentina si no tenemos gente que es especializada, que trabaje y que vea el futuro, acompañado de las universidades? Creemos que eso es fundamental, habrá que buscarle la vuelta, pero evidentemente yo creo que el productor las necesita y el país las necesita. Por ahí hemos tenido algún sí y no con las autoridades nacionales, pero yo creo que ellos van a reflexionar y eso creo que lo van a rever y va a ser muy importante que trabajemos todos juntos”.

“Y como dijeran los que nos gusta el fútbol, el equipo que gana jamás se toca. Entonces, si no se toca, sigamos con la vacunación, sigamos siendo muy cuidadosos, porque es como el tema de las caravanas, de los botones, que hay que ponerlos, porque por ahí nos pide Alemania, Suiza, la trazabilidad de todo el ganado. Yo creo que eso con la trazabilidad lo vamos a lograr. Creo que es muy, muy importante. Nos guste o no”, relató.

“Yo creo que tenemos que tener una política en el país previsible, que podamos exportar, que podamos seguir trabajando, que no haya pobreza, y hambre, ni hablar ya que si hay hambre es una demostración del fracaso de la política”.

Finalmente agradeció “a la Municipalidad que siempre, siempre que le pedimos algo nos da una mano y por ahí hasta no estamos tan de acuerdo en algunas cosas pero vamos a seguir trabajando, a la Cooperativa Eléctrica que nos dio una mano y a Rotary por atender el almuerzo a beneficio de la ONG que va a tener un ingreso interesante y a todo el público en general, muchas gracias”.

“Si por ahí algo dije que no gustó, bueno, uno tiene que tratar de ser sincero”, concluyó.

