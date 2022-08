Sin acuerdo por el aumento de tasas, se convocó a reunión extraordinaria para este jueves

Sin acuerdo entre los bloques por el aumento de tasas, se convocó a una reunión extraordinaria de la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante para este jueves, en forma previa a la sesión que comenzará a las 11. Cabe recordar que el Ejecutivo presentó un proyecto con el 32% de incremento.

“No hubo acuerdo de ningún tipo y aun el peronismo no presentó su propuesta”, dijo a LU 24 Soledad Cadenas, presidenta de la Comisión.

La reunión está convocada para las 9:30. “Si no tiene despacho por mayoría y no ingresa a la sesión directamente no se trata el tema y el aumento no se aplica en septiembre”, explicó.

“Hay ideas pero no propuestas en firme, nosotros no estamos de acuerdo con el 32 por ciento. Puede que mañana traigamos algo escrito o no, pero sería un número muchísimo más bajo”, afirmó.

Crédito

Por otra parte, Cadenas informó que se despachó por unanimidad el proyecto de ordenanza para la toma de un crédito de 235 millones de pesos, destinado a la adquisición de un topador y ejecución de obras en distintas calles de la ciudad.

