Sin atención en el IPS por el Día del Empleado del Ministerio de Trabajo

26 noviembre, 2025 0

El viernes 28, por conmemorarse el día del empleado del Ministerio de Trabajo, el Centro de Atención Previsional – CAP- del Instituto de Previsión Social de Tres Arroyos permanecerá cerrado para la atención al público.

El Centro de Atención Previsional -CAP- más cercano disponible es el de Adolfo Gonzales Chaves, sito en calle Mar del Plata Nº 24 de esa localidad, teléfono (02983) 48 1547 y el correo electrónico es [email protected]

El organismo informó que, a partir del lunes 1° de diciembre retomará su atención con normalidad en Tres Arroyos.

