Sin atención en el IPS por el Día del Empleado del Ministerio de Trabajo
El viernes 28, por conmemorarse el día del empleado del Ministerio de Trabajo, el Centro de Atención Previsional – CAP- del Instituto de Previsión Social de Tres Arroyos permanecerá cerrado para la atención al público.
El Centro de Atención Previsional -CAP- más cercano disponible es el de Adolfo Gonzales Chaves, sito en calle Mar del Plata Nº 24 de esa localidad, teléfono (02983) 48 1547 y el correo electrónico es [email protected]
El organismo informó que, a partir del lunes 1° de diciembre retomará su atención con normalidad en Tres Arroyos.