Sin avances por el nombre del Polideportivo

Mercedes Moreno presidió hoy la Comisión de Familia, y tras la reunión de rigor admitió que no ha avanzado el expediente que incluye varias propuestas para el nombre del Polideportivo. “Hay una propuesta de organismos de derechos humanos y familiares de desaparecidos que pide que el intendente cumpla con lo comprometido cuando se tomó parte de la plaza de la Memoria de denominarlo Polideportivo de la Memoria; hay un proyecto de mi autoría que propone agregar a ese nombre el de Carlos Rivada, por tratarse de un deportista desaparecido cuyo caso recogieron medios nacionales e internacionales”, indicó Moreno.

“Los nombres pueden surgir de dos cuestiones: que surja en el seno del Concejo por un particular o algún bloque, o que suba un proyecto del Ejecutivo, cosa que no sucedió, y de hecho se inauguró el Polideportivo hace diez días sin nombre”, advirtió.

Posteriormente se refirió a los expedientes abordados en el encuentro de hoy, dos vinculados a salud mental y uno relacionado con una situación particular de salud de una familia.