Sin badajos – escribe: Omar Eduardo Alonso

23 agosto, 2023

O por lo menos con badajos inactivos.

Se ha completado un análisis encomendado a la Universidad Nacional del Sur sobre la situación del campanario de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, tema que me ocupó en dos ocasiones no hace mucho tiempo.

Según pude conocer, los técnicos que intervinieron tomaron muy en cuenta el dato que me suministrara el ingeniero Ricardo Di Rocco sobre la detección, hace muchos años, de un desbalance en el funcionamiento de una de las campanas.

Por lo que se sabe se ha resuelto cambiar el sistema existente de modo que las campanas no se muevan y sus tañidos no provengan de los tradicionales badajos, sino por la acción de un mecanismo de martillos.

De tal modo quedará perimido en este caso el concepto de “echar las campanas al viento”, pues no oscilarán evitando de tal modo que se resienta la estructura de mampostería del campanario.

Los tradicionales badajos, entonces, carecerán de utilización, pero no tengo el dato si se los extraerán para aligerar el peso del conjunto, o simplemente quedarán allí como mudos testigos de una época en que eran agitados en todas las ocasiones que correspondieran.

Lo importante es que el tema está en consideración y que muy probablemente los tresarroyenses podamos escuchar, en un futuro, los sonidos de las campanas parroquiales.

