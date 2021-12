Sin chance de diálogo, el lunes pedirán la interpelación de Sánchez

3 diciembre, 2021 Leido: 138

Hasta ayer se intentó gestionar, desde la presidencia del Concejo Deliberante, en la posibilidad de establecer un diálogo entre las autoridades del Ejecutivo y el legislativo en torno a los temas que fueron objeto del pedido de interpelación por parte de la oposición, interesada en conocer cuestiones de la seguridad en las playas. Pero como esas instancias no prosperaron, finalmente se notificará al intendente Carlos Sánchez de la decisión de interpelarlo a él o a los funcionarios que designe.

Para que esa intención se materialice, en tanto, habrá que esperar a la nueva conformación del Concejo, a partir del 10 de diciembre, ya que desde la notificación propiamente dicha debe correr un plazo de cinco días hábiles para que se fije la fecha.

En este sentido, el presidente de la bancada de Juntos por el Cambio, Enrique Groenenberg, aseguró que estaban dispuestos a acceder a un encuentro con los funcionarios que Sánchez designara, para tratar los temas sobre los que existen inquietudes que los llevaron a plantear la interpelación, y consiguientemente bajar el pedido. “Pero nos dijeron que no, que van a mandar una nota, por lo que el pedido de interpelación sigue vigente y le solicitaremos el lunes al presidente del Concejo que eleve el decreto para que se haga. Cumplidos los pasos correspondientes, se hará presente el intendente o la persona que designe”, sostuvo.

En torno a los dichos de Sánchez respecto del tema, Groenenberg advirtió que “podrá estar enojado, pero la Ley Orgánica prevé que el Ejecutivo dé explicaciones y esté presente en el Concejo cuando se le requiere información; hemos solicitado durante varios meses la presencia de funcionarios para tratar distintos temas y no lo hemos conseguido. Ahora, desde septiembre se esperaba la presencia de Cordiglia en el Concejo, y no hubo respuestas positivas. No queríamos llegar a la interpelación pero es la herramienta con la que contamos”, concluyó.

Volver