Sin coronavirus por más de 40 días, Jujuy ya abre sus restaurantes: habló el dueño de Viracocha

13 mayo, 2020 Leido: 9

Tras más de 40 días sin casos de coronavirus, en Jujuy y previo cumplimiento de medidas sanitarias ya se habilitó la apertura de restaurantes y otras propuestas de esparcimiento. José Ortiz, propietario del tradicional restaurante regional Viracocha, contó a través de la radio que “la idea es cuidar a todas las personas, tanto clientes como quienes trabajan en el local”.

Para eso fue necesario reducir un 50% la capacidad del negocio, para que las mesas tengan dos metros de separación entre sí; no se pueden utilizar manteles y servilletas de tela y las mesas no se pueden montar previamente, hay que proveer los elementos en la medida que lleguen los comensales. Además es indispensable brindar alcohol en gel al ingreso y en las mesas.

“También se han establecido horarios diferentes que impidan que se crucen clientes con proveedores en aquellos restaurantes que no tienen acceso diferenciado; el mismo mozo que atiende no puede tocar el dinero, es decir que hay otra persona para cobrar, y los baños se higienizan cada dos o tres clientes. Por supuesto para la preparación de la comida también hay protocolo de higiene”, contó Ortiz.

Si bien ofrecen el servicio de delivery desde el inicio de la pandemia, el ingreso reportado por esta modalidad no alcanzó a cubrir las necesidades de sustento del restaurante. “Facturábamos apenas el 10% del movimiento habitual así que era indispensable volver a la actividad”, admitió Ortiz, quien además debe mantener a todo su personal para no verse obligado a reasignar actividades.

Finalmente, se refirió al programa de turismo interno “Jujuy para los jujeños” y la Mesa de Turismo provincial, que le permiten a Jujuy retomar actividades que faciliten la reactivación de la economía.

Volver