Sin desbordes y con obras en lo sanitario, Santillán destacó cómo evoluciona el COVID 19 en Chaves

20 noviembre, 2020 Leido: 35

El intendente chavense Marcelo Santillán destacó hoy el hecho de que la mayoría de los pacientes con coronavirus en el distrito han evolucionado favorablemente en sus domicilios.

“No ha habido desbordes en el sistema sanitario, que es lo importante. Se ha dado todo muy progresivamente, incluso en este momento tenemos solo dos personas internadas que entiendo serían dadas de alta hoy mismo. De hecho lo máximo que hemos tenido en forma simultánea fueron cuatro pacientes internados”, indicó.

Santillán insistió, no obstante, en la importancia de que la gente “se siga cuidando, porque la vacuna va a llegar, la ciencia sigue evolucionando”.

En este sentido, aseguró que si bien el ingreso al distrito es mediante una autorización que extiende el Municipio, no hay limitaciones de acceso y se les efectúa a los visitantes una serie de recomendaciones sanitarias. “Entiendo que la gente ya no quería estar encerrada, pero va aprendiendo a convivir con la enfermedad y si bien uno se asusta cuando ve los espacios públicos llenos, se observa cuando nos acercamos que hay cuidados y distanciamiento. Sí nos preocupan las reuniones sociales en lugares cerrados, es difícil de concientizar y es donde se producen más contagios. Al aire libre y con distanciamiento, se reducen los riesgos”, sostuvo el jefe comunal.

Obras en el Hospital

Por otra parte, anunció que “se pudo terminar la planta de oxígeno del Hospital y terminar lo edilicio de la Terapia Intensiva, con la que Adolfo Gonzales Chaves no contaba. Ahora estamos capacitando al personal auxiliar y de enfermería y charlando con la Provincia para hacer lo mismo con los médicos”.

Los eventos que no se harán

Finalmente, Santillán advirtió que la situación sanitaria actual no permitirá la realización de la Fiesta de Reyes, una tradición del distrito vecino, ni tampoco el Campeonato de Vuelo a Vela. “En este caso harán una clasificación cerrada hacia el Mundial, pero no se realizará el evento masivo que es habitual”, señaló Santillán.

Volver