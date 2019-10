Sin estridencias ni cruces de campaña sesionó el Concejo Deliberante

En poco más de una hora y media, y en una sesión que no tuvo la impronta de ponencias ni cruces entre bancadas como sucediera anteriormente en plena campaña electoral, el Concejo Deliberante dio tratamiento a los 19 puntos incluidos en el Orden del Día, aprobando 18 de ellos y mandando a Comisión el referido al funcionamiento de la Planta de Residuos ubicada en San Francisco de Bellocq.



Luego del izamiento de las banderas se aprobó la renovación del comodato del Puesto de Vigilancia de Orense, y se dio tratamiento a un proyecto de resolución presentado por el Personal del Registro Civil dando cuenta de la problemática respecto al pedido de recomposición salarial y mejora edilicia dando mayor accesibilidad a las personas con discapacidad presentados oportunamente.

Dando continuidad al tratamiento de los diversos temas, se aprobó la ampliación de los costos de pasajes en transporte público de regreso de los docentes de la Universidad Provincial del Sudoeste hasta el 30 de diciembre de 2019, y el pedido de autorización para celebrar el contrato de locación con la Suprema Corte de Justicia por el edificio de calle 25 de Mayo 162, que ocupa actualmente el Juzgado Correccional, la autorización a Damas de Ruta 3 Sur para colocar una placa en calle 25 de mayo 220 en recuerdo de Roberto Fuente.

Residuos: se normaron políticas de protección, conservación y mejoramiento para programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos

Se aprobó unánimemente además un proyecto presentado en su momento por el bloque del Movimiento Vecinal respecto a la promoción de políticas de protección, conservación y mejoramiento para el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos -GIRSU.

La concejala Claudia Cittadino fundamentó el mismo, y agradeció “el trabajo que ha hecho el Secretario de Gestión Ambiental y la Directora de Bromatología Lucía Gardey, y a quienes han hecho aportes para que salga lo mejor y más consensuado posible respecto a la ley 13. 592 que delega la responsabilidad en los municipios” y lo normado por ordenanza para que los grandes generadores de basura presenten un programa y un plan de disposición de residuos, consensuado con el municipio, para que el Estado ye el privado trabajen en el bien común de los vecinos.

Se refirió asimismo la edil vecinalista a la instalación del biodigestor para producir biogás, y recordó que recibieron una auditoria por denuncias que hubo en el ámbito nacional respecto a manejos de fondos, y que el distrito fue puesto como ejemplo de la forma del gasto realizado”.

A su vez, Mercedes Moreno dijo que “se ha pedido que sean distintas las multas de los grandes generadores a las de los domicilios en la parte residencial” y afirmó que “hay que insistir en la separación domiciliaria y planteo la inquietud respecto a la reestructuración de la Secretaría, ante la mayor cobertura de cargos y pasantes de la carrera de gestión ambiental que se dicta en CRESTA”.

Habrá comisión de seguimiento de control de espacios licitados y cedidos en comodato por el municipio

El Bloque de Unidad Ciudadana – PJ fue autor de un proyecto de ordenanza para crear una Comisión de seguimiento y control de espacios licitados y cedidos en comodato por el municipio de Tres Arroyos, la que estará integrada por un concejal de cada bloque y tendrá por objeto relevar, controlar y realizar el seguimiento de los comodatos, la que será convocada por el presidente y sesionara el último viernes de cada mes durante el periodo legislativo. La Comisión podrá pedir informes y realizar controles, y ante irregularidades como falta de pago del canon o dificultades en el servicio, la Comisión puede exigir la re adjudicación de espacios ya adjudicados.

Al respecto, Garrido consideró que “una sistematización y un trabajo en conjunto va a tener mejores resultados, con un trabajo serio que permita detectar problemáticas con tiempo “, a lo que desde Juntos por el Cambio, Horacio Espeluse dijo que “acompañaremos pero creemos que hay alguna superposición de lo que son las funciones del Ejecutivo respecto a esos espacios cedidos en comodato; hemos hecho planteos respecto a los balnearios y a la terminal de ómnibus en su momento, por lo que ante tantas idas y venidas como sucedió con el camping en Reta, creemos que hay que hacer algo, por lo que en el efectivo funcionamiento veremos de continuar o no con este tema”.

Terció Santiago Orfanó desde el Vecinalismo, quien expresó que la aprobación del proyecto “es un motivo de alegría, porque se institucionaliza el debate y esperamos seguir por ese camino, porque el turismo sea una de las cuatro patas de la mesa, como suele decir el intendente, y me da la sensación que con el tiempo habrá otros resultados porque las ordenanzas planifican de alguna manera el trabajo”.

La Planta de Reciclado de San Francisco de Bellocq: Pase a Comisión esperando a D´Annunzio

Fue motivo de tratamiento y luego pasó a Comisión, el pedido de informe del Bloque de Todos respecto al funcionamiento de la Planta de Reciclado de San Francisco de Bellocq, fundamentado por la concejal Montenegro, ante la quema de residuos producidos en el predio, y la noticia de reducción de personal, ante la proximidad de la temporada.

“Queremos que se revea la situación de manera urgente”, planteo Montenegro, y luego De Grazia desde Juntos por el Cambio afirmó “nos preocupa el plan de acción hacia el verano”. Finalmente el vecinalista Zorrilla pidió el pase a Comisión, y sostuvo que “D´Annunzio – Secretario de Gestión Ambiental – quería comentar el plan de acción, ya que mantuvo reuniones con los delegados para planificar la temporada de Verano, para concurrir al concejo como cuando se lo ha citado”, por lo que quedó establecido que se convocaría al funcionario para la próxima reunión.

Vacunación preventiva al personal municipal por hepatitis B

El peronismo a través de De Todos, solicitó que se pueda continuar con el operativo preventivo de vacunación contra la hepatitis B en diferentes dependencias municipales. La concejala Lescano dijo que “en conversación con los empleados explicaron los riesgos para la salud por lo que vemos necesario un control sistemático para que todos tengan el calendario completo para prevenir enfermedades y futuras complicaciones”.

Otros temas

Basurales clandestinos en Barrio Canadiense

El Concejo aprobó un proyecto de comunicación dirigido al Ejecutivo para que arbitre los medios necesarios para erradicar basurales clandestinos en la zona de Barrio Canadiense, denunciado por vecinos en la última jornada barrial que hizo el Frente en ese lugar “uno con dimensiones significativas, ya que tiene varias cuadras de longitud y abundante cantidad de residuos al igual que un proyecto inmobiliario que tiene un microbasural en caminos internos del predio de ocho hectáreas. Pedimos que presten atención inmediata” según dijo el concejal Suhit.

Mantenimiento en desagües pluviales

Se aprobó un proyecto de comunicación del Bloque De Todos para que se realicen tareas de mantenimiento en desagües pluviales, ante los inconvenientes producidos por la tormenta del domingo 29 “luego de haber recorrido distintos barrios, pudiendo advertir la dificultad en el retiro de las aguas”, según fundamentó Tatiana Lescano.

Cloacas en Barrio Colegiales

Se aprobó dirigirse al Ejecutivo para que complete la obra de cloacas en el Barrio Colegiales, sobre Avenida Rivadavia, calle Jujuy y Betolaza ante el reclamo de los vecinos del sector.

En Barrio Boca: Cloacas, agua y la Plaza, motivo de reclamos

El bloque De Todos presentó un proyecto de comunicación, el que se aprobó, para solicitar respuesta a diversos pedidos de vecinos de Barrio Boca, como la obra de cloacas y agua en calle Aconcagua 300 al 400 y de cloacas entre el 600 y 700, en Las Heras 1400, el Centro Complementario y la ejecución de la proyectada plaza Luisa Marino. También se solicitaba un reductor de velocidad, a lo que el concejal Fabiano hizo una salvedad para modificar el texto, ya que no se autoriza el reductor en calles de tierra, lo que fue aceptado y luego aprobado por unanimidad. Tatiana Lescano recordó que el concejal “Pity” Federico presentó un proyecto similar en una sesión del año 2018, sin obtener respuesta.

Capacitación en Manejo Seguro para conductores de vehículos municipales

El Peronismo Renovador solicitó que se gestione ante Provincia ART la capacitación en Manejo Seguro destinado a los conductores de vehículos, “para velar por la seguridad y avanzar en proyectos de mejorar la conducción y para mayor seguridad vial”, fundamentó Matías Fhurer, en tanto Tatiana Lescano recordó que el cuerpo aguarda contestación de la Jefatura de Gabinete a un proyecto similar presentado oportunamente, en tanto Espeluse opinó que “las capacitaciones son algo fundamental” y puso énfasis “en las que se realizan para los choferes del SAME”.

Pedidos de obras públicas en localidades

Diversos pedidos para las localidades tuvieron tratamiento: en Orense, se solicitó realizar obras para mejorar la accesibilidad en el ingreso al Centro de Atención Primaria y la Delegación, en tanto se pidió el arreglo y mantenimiento en calles de Reta, especialmente en calle 50 entre 39 y 41; la implementación del programa Playas Limpias en Reta, ante la falta de contenedores en la playa. Tres proyectos de comunicación originados desde el bloque de Juntos por el Cambio.

El último punto del Orden del día estuvo vinculado a un proyecto de Juntos por el Cambio que solicita las estadísticas en materia de salud mental, y en caso de no existir se comiencen a realizar las mismas, ya que, según argumentó Daiana de Grazia desde el bloque autor, “cuando no se tiene la base de donde uno está parado, no se puede llegar a conclusiones, por lo que pedimos que haya algún tipo de control u orden para poder trabajar en ese sentido”. Inmediatamente desde De Todos Andrea Montenegro dijo que acompañarían el proyecto y que “estamos esperando una respuesta respecto a estadísticas en el área de Maternidad”, y agregó “creo que con objetivos a corto, medio y largo plazo, es necesario tener las estadísticas”. La concejal peronista recordó a Octubre como el Mes del Cáncer de Mama y anticipó que “se iluminará el palacio municipal y edificios públicos de color rosa, símbolo de esa lucha”, luego de lo cual se dio por terminada la sesión.