Sin grandes problemas por el temporal, Mariano Hernández anunció que Cittadino atenderá eventuales pedidos de vecinos

Fue importante el registro de lluvias en Copetonas, y si bien no se registraron inconvenientes graves, según indicó el delegado municipal Mariano Hernández, la secretaria de Desarrollo Social, Claudia Cittadino y su equipo viajaron hoy a la localidad para responder a eventuales demandas específicas que pudieran darse, aunque por el momento no hubo pedidos. “Están recorriendo las viviendas de las familias más vulnerables, por si hay alguna necesidad de abrigo, colchones, alimentos. Nosotros además nos habíamos organizado previamente con los Bomberos y la gente del Corralón, muchos de los cuales también están en el Cuartel, para prevenir o salir a responder si pasaba algo, pero por suerte no hemos tenido problemas”, aseguró.

Obras

En otro orden de cosas, se refirió a la obra de ampliación de la Unidad Sanitaria, en la que se está trabajando, y se gestiona la posibilidad de licitar la red eléctrica al Parquecito. “Avanzamos en el alambre periférico, la forestación y el pórtico de entrada, y nos falta la energía. Además estamos proyectando que los alumnos de albañilería del Centro de Formación Profesional puedan trabajar en la ampliación la casa del cuidador del Centro Cultural, y una vez que tengamos a alguien ahí podremos seguir invirtiendo en el edificio”, puntualizó, entre otros proyectos que se están por poner en marcha.

Finalmente, aseguró que “no hay dudas” de que este año se hará la Fiesta del Mate y la Torta Frita. “Ya en abril nos vamos a reunir para comenzar con la organización; la fecha está, es el 8 y 9 de octubre”, completó.

