Sin ingreso de clientes al local “El Corralón” está trabajando casi con normalidad

2 junio, 2021 Leido: 161

La vigencia de la Fase 2 en Tres Arroyos, indica que los comercios que no son considerados “esenciales” podrán atender a sus clientes, pero sin ingreso a los locales comerciales, por lo que en el caso de los Corralones, ésta normativa se respeta con mucha responsabilidad. Daniel Codagnone, por parte de ‘El Corralón, materiales para la construcción’, comentó en LU24 sobre la modalidad de trabajo por estos tiempos, y cómo se encuentra en la actualidad este rubro.

“Nosotros atendemos pero sin ingreso al público, el público no entra en el local, lo atendemos de afuera y por suerte, nos acompaña el clima” indicó en primer lugar Codagnone, y detalló además que “los repartidores dejan los materiales en la calle, la semana pasada no repartíamos, ahora sí, pero sin ingreso a las casas”. Asimismo, comentó que se está trabajando “con todos los recaudos que hay que tener” y por supuesto, respetando los protocolos.

Por otro lado, Codagnone, se refirió a la demanda de materiales de la construcción, que durante los últimos meses ha sido alta, y por otro lado, jugaba una mala pasada el desabastecimiento que hubo durante el 2020 en los inicios de la pandemia, y en ese sentido expresó “la situación es rara porque la semana pasada no hubo actividad y se acumuló todo para esta semana, faltante de mercadería hay un poco con el hierro, pero el resto es todo normal” y además, en cuando a la demanda, advirtió que “en el invierno se achica el horario por las horas de trabajo y por eso hay un leve descenso en la demanda”.

Con respecto a los valores, y el aumento de los materiales para construir, indicó que “es siempre entre un “3 o 4% en el valor de toda la mercadería, de acuerdo con la inflación”.

Para finalizar, y con respecto al contexto sanitario, sostuvo que “por lo menos podemos trabajar, que es lo más importante” y agregó “lo fundamental es que hay que cuidarse, tengo mucha gente conocida que está cursando la enfermedad y no es nada agradable”. “Todo lo que se pueda hacer, lo cumpliremos a rajatabla, al pie de la letra” concluyó.

Volver