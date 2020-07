Sin leche en las góndolas: por un conflicto gremial, continuará el desabastecimiento de lácteos frescos hasta mitad de semana

El conflicto gremial en el sector lácteo genera preocupación y desde la industria láctea advirtieron que se va a sentir en el faltante de productos y muy posible desabastecimiento. En ese marco, este lunes, en medio de un paro de 24 horas promovido por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), la provincia de Santa Fe, dictó la conciliación obligatoria. En el mismo sentido, el ministro de Trabajo de esa provincia, Roberto Sukerman, afirmó que “el horno hoy no está para bollos, hay que cuidar la actividad económica y las fuentes de trabajo”.

Fuentes del sector informaron que el desabastecimiento a nivel país estaba en el orden del 60% y estimaban que podría llegar a última hora de hoy al 80% en leche fluida, de sachet.

El funcionario provincial dijo en declaraciones a Aire Digital que “el Ministerio de Trabajo está a disposición de las partes y nos gustaría intervenir para solucionar el conflicto”. Y respecto de un “aporte solidario” que aportan las empresas desde el año pasado, un monto fijo que actualmente en las grandes industrias es de $ 1.500 pesos y de $ 750 en las pymes, Suckerman lo enmarcó en las negociaciones legales. “Está en el convenio colectivo”, dijo.



La medida de fuerza del gremio ya provocó desabastecimiento y faltante de productos lácteos en góndolas de distintos puntos del país. Y a partir de este lunes el trabajo a reglamento y las asambleas pasaron a ser un paro de 24 horas, con lo cual se agravó la situación.

Ante el aumento salarial pedido por el gremio, desde las empresas argumentan que los trabajadores del sector tuvieron a diciembre de 2019 una recomposición del 48% y en lo que va del año, en plena pandemia, recibieron otro aumento del 25% más.

Aseguran que todas las empresas del sector tuvieron en el primer semestre de este año balances negativos y que, a pesar de la crisis “la mayoría de las empresas no despidieron trabajadores y en algunos casos incorporaron personal para garantizar el abastecimiento. Tampoco dejaron de pagar sus obligaciones laborales y fiscales”.

Y de cara a la sociedad, afirmaron que “los precios de los lácteos no aumentaron. Las listas de precios que están vigentes son las mismas de nov/dic de 2019, mientras que los costos de producción para las empresas se incrementaron en los últimos seis meses aproximadamente un 20%”.

