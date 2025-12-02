¿Sin Mantecol en las fiestas?: crisis en Georgalos

Según lo informado por I Profesional, la alimenticia Georgalos oficializó un programa de suspensiones para todo el personal de su establecimiento en Victoria, Buenos Aires. La medida se extenderá durante un trimestre e involucrará a la totalidad de los empleados a través de turnos alternados.

Los argumentos de la empresa y cómo se implementarán las suspensiones

De acuerdo con la información que trascendió, la firma justificó la decisión por la caída en el nivel de ventas atribuida a la “temporada baja”. En paralelo, sectores del gremio apuntan a la competencia de productos brasileños que, aseguran, están desplazando la producción local.

“Las suspensiones serán en grupos de unos 80 operarios y por el lapso de 15 días”, indicaron fuentes vinculadas al proceso. En ese período, el salario percibido equivaldrá entre el 75% y el 80% del ingreso habitual.

La compañía también se comprometió a no avanzar con despidos mientras dure el esquema y a revisar la continuidad de la medida una vez completado el ciclo.

Reacción sindical y protestas en la planta

La planta emplea a más de 600 personas y, frente al anuncio, la Comisión Interna convocó para hoy al mediodía una manifestación en la entrada del establecimiento.

Según expresaron, la acción busca “repudiar y rechazar el plan de suspensiones indiscriminadas que quiere llevar adelante la empresa perjudicando la estabilidad laboral y los salarios de los 600 trabajadores de la fábrica”.

En las horas previas, los operarios ya habían protagonizado “asambleas masivas” en las que, de acuerdo con sus voceros, “rechazaron de forma contundente este nuevo ataque a nuestros derechos”.

Crisis en la dueña del Mantecol

A mediados de julio pasado, la política comenzó a meter la cola en el conflicto dentro de Georgalos, y la endeble situación laboral que tiene lugar en las instalaciones de la firma en San Fernando poco a poco parece transformarse en un espacio de contienda partidaria. Así, esta semana representantes de los empleados despedidos de la dueña del Mantecol mantuvieron reuniones con Máximo Kirchner y otros “K” alineados en busca de apoyo para la reintegración a sus puestos de trabajo.

La ocasión fue aprovechada por el hijo de Cristina Fernández para fustigar no sólo al gobierno que encabeza Javier Milei: el diputado también efectuó un par de tiros por elevación contra Axel Kicillof, gobernador bonaerense y rival de Fernández de Kirchner dentro del Justicialismo, exigiendo una respuesta “pro empleo” de la cartera de Trabajo provincial.

Acompañado por los también kirchneristas “de Cristina” Wado De Pedro y Sergio Palazzo, el funcionario se fotografió con un cartel donde se reclama la reincorporación de los cesanteados. Y luego ya en sus redes afirmó que “este modelo de país sólo asegura desocupación y salarios de miseria”.

Sostuvo que las personas afectadas por la supresión de empleos fueron despedidas “de la empresa Georgalos de manera injusta”.

“Todos ellos empezaron a trabajar a partir de la presidencia de Néstor Kirchner, y desde entonces sostuvieron su empleo… hasta hace un mes. Pero nadie se rinde. Los números tienen que cerrar con la gente adentro. Siempre”, subrayó.

Tras el encuentro con los kirchneristas, los representantes del personal de la alimenticia sostuvieron que Máximo, De Pedro y Palazzo se comprometieron a “arbitrar los medios” para que los ex empleados tengan una audiencia con Walter Correa, actual titular de la cartera de Trabajo bonaerense.

“Sabemos que el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires tiene todas las herramientas necesarias para imponerle a la empresa que se cumpla con la ley y volvamos a nuestros puestos”, indicó uno de los despedidos.

“Estamos insistiendo en esto porque, hasta ahora, la empresa hizo lo que quiso y el Ministerio de Buenos Aires se lo permitió, más allá de prometer una multa por violar la conciliación. Debería determinar la ilegalidad de los despidos y poner multas por eso”, agregó.

