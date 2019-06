Sin novedades sobre el paradero de un hombre buscado en Reta

No se han registrado novedades sobre el paradero de Luis Martínez, de 60 años, que se ausentó de su casa en Balneario Reta, el jueves, y desde ese momento no volvió a comunicarse con sus allegados.



Luis Martínez mide 1.80 metros aproximadamente, es de tez morena, pelo castaño oscuro, ojos marrón oscuro, contextura delgada, no posee tatuajes o señas particulares, y al momento de ausentarse llevaba un celular, unos dos mil pesos y vestía campera de abrigo color azul, con jeans del mismo color.

Se traslada en una camioneta Fiat Fiorino blanca, dominio AA 140 UG. Cualquier información al respecto, comunicarse con el teléfono 02983 – 490046 o hacerse presente en la sede policial de la localidad balnearia.