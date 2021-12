Sin Presupuesto: demorarán entrega de boletas y también aguardarán por el aumento a los municipales

Sin tener aún aprobado el Presupuesto 2022, el director de Políticas Tributarias, Ariel Sánchez, explicó que se demorará la entrega de boletas de las tasas, la suba de salarios para los trabajadores municipales y la moratoria que se tiene prevista.



El funcionario dijo que arrancar el año sin presupuesto “tiene muchas afectaciones en distintos niveles, particularmente en mi área el mayor inconveniente es que no tenemos todavía la posibilidad de generar las boletas del mes de enero. Los vencimientos estaban calculados para el día 5, por lo cual es técnicamente imposible llegar a cumplir ese plazo y calculamos que habrá un poco de demora a pesar de que se pudiera votar todo el 4 de enero”.

Sánchez sostuvo que “nosotros tenemos, por lo general, una demora de 48 horas para generar el papel y las boletas y después sacarlas a reparto. Creemos que recién a partir del miércoles 12 podrían llegar a estar en la calle circulando”.

Además, advirtió que “habíamos elevado un proyecto de regularización de deudas, mucha gente aprovecha antes de irse de vacaciones y hace consultas, en este momento tampoco podemos saber si se aprueba o no porque iba en el mismo paquete que el presupuesto”.

Asimismo, manifestó que “nos generó incertidumbre porque es la primera vez en más de 12 o 13 años que a esta altura no tenemos el Presupuesto aprobado, particularmente el incremento de tasas, que, a mi entender, fue reformado según lo que habían solicitado”. En este sentido, Sánchez admitió que “fue una sorpresa porque se había llegado a un acuerdo y quedó trunco”.

“Vamos a rezar para que el día 4 puedan resolverlo”

“Nosotros el único camino que tenemos es la espera, vamos a rezar para que el día 4 puedan resolverlo. Es un sabor amargo por todo el tiempo que le dedicamos al trabajo del presupuesto, varios meses antes ya se va preparando todo y estábamos convencidos que era algo que iba a avanzar. También tenemos que ver qué planificar sobre el aumento porque habíamos armado el esquema de los descuentos que íbamos a dar pero ahora habrá que analizar la logística de todo eso y cómo aplicarla”, afirmó.

“Es un panorama muy oscuro”

Respecto al incremento salarial para los trabajadores municipales, Sánchez indicó que “si no se aprueba el Presupuesto, la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que se usa el del año anterior. Esto no solo significa que no hay un aumento de tasas sino que tampoco se puede gastar más plata que la que se gastó este año. Con el contexto del país que siempre tiene inflación, es un panorama muy oscuro, casi imposible de llevar a cabo porque exactamente el mismo dinero, de un año al otro, no alcanza. Sería poco sensato sacar un aumento antes de conocer cuánto ingresará. Se sabe que los sueldos están atrasados, si el presupuesto no se aprueba de ninguna manera, la ley indica que se repite el del año anterior, que sería el peor escenario que estamos contemplando”, concluyó.

