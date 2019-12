Sin protocolos: Perico Medina le entregó el bastón al Gobernador Kicillof

Finalmente el artesano tresarroyense Pedro “Perico” Medina le pudo entregar el bastón al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, así lo anunció a través de sus redes sociales.

Lo hizo acompañado de Juan Carlos Pallarols este viernes en la Casa de Gobierno.

“Sin protocolo. Así entregamos el bastón de mando al gobernador Axel Kicillof. Con él, la buena onda de todos los que acompañaron este trabajo con emoción y esperanza. Misión cumplida. Gracias”, expresó Perico Medina en su cuenta de Facebook.



En diálogo con LU 24 Perico dijo que estuvo unos minutos con Axel y charló un poco sobre el diseño del bastón. “En vez de entregárselo Vidal, se lo entregue yo, para mí no estuvo nada mal. Fue un encuentro breve, pero estuvo muy bueno”, dijo.

Cabe recordar que el bastón realizado por el orfebre local no pudo ser entregado el día que asumió Axel Kicillof, ya que fue una disposición de protocolo de la provincia utilizar el que se realiza tradicionalmente.

Tras ellos el bastón estuvo perdido durante unos días y gracias a las gestiones de Giselle Fernández –hermana de la vicepresidente Cristina- se pudo ubicar y así hoy concretar la entrega.

Al respecto declaró: “Ya fue entregado personalmente, llegó a su destino y fue un trabajo que mucha gente lo acompañó, inclusive el Partido Justicialista me invitó a presentarlo ahí y la gente como que le tiraba onda a la pieza, entiendo con mucha esperanza y buenos deseos, así que era muy importante que llegue a las manos que tenía que llegar”, cerró.

