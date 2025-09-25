Sin quórum: Fracasó la reunión de Hacienda con Garcimuño (video)

Por falta de quórum, no pudo realizarse la reunión extraordinaria de la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante con el Secretario de Hacienda del municipio, contador Sergio Garcimuño.

La misma estaba prevista para las 10:30, donde expondría sobre la revisión de los recursos municipales, un proceso que ya había quedado estipulado en el marco de la aprobación de las Ordenanzas de Presupuesto y Fiscal e Impositiva, sancionadas por concejales oficialistas y opositores en diciembre de 2024.

Transcurrido un tiempo prudencial y con la presencia del funcionario y los concejales de Unión por la Patria y de la concejala de Unión, Renovación y Fe, en la secretaría del cuerpo legislativo, el presidente Alejandro Barragán dio por levantada la reunión.

