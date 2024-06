Sin viajes de egresados y netbooks: Kicillof levantó los programas por la “asfixia financiera” de Milei

10 junio, 2024

Axel Kicillof decidió interrumpir por lo que queda del 2024 dos programas emblema para estudiantes bonaerenses del secundario: los viajes de egresados gratuitos y el Conectar Igualdad para que todos los jóvenes en el último año del nivel medio tuvieran acceso a una netbook.

La medida fue anunciada este lunes por el Jefe de Gabinete de ministros de la provincia, Carlos Bianco, quien atribuyó la decisión al cimbronazo en las cuentas bonaerenses ocasionado por la “asfixia financiera” impulsada por Javier Milei que impide a la gestión provincial hacerse con 1,27 billones de pesos.

La interrupción de los viajes de egresados gratuitos se produce luego de tres años de vigencia del programa. “Habíamos ido incrementado la cantidad de viajes, inclusive el año pasado estuvo abierto a los alumnos de sexto año que terminaban sus curtos y tuvimos récord. Siempre explicamos que no era solo una política para premiar a aquellos que hacían el gran esfuerzo de terminar la secundaria, hoy la realidad de los estudiantes es muy heterogénea no es el alumno típico de clase media al que sus padres podían pagarle un viaje a Bariloche o a Córdoba” explicó Carlos Bianco.

En ese marco, agregó: “Hay muchas familias que no llegan a fin de mes y no tenían para pagar un viaje de fin de curso. No solo lo establecimos para homogeneizar y que todos los estudiantes pudieran conocer destinos de la provincia sino era una política de fomento productivo, de generación de ingresos por fuera de la temporada alta” lamentó.

El funcionario explicó que el objetivo de los viajes eran convertirlos en una “política de Estado” pero que se encontraron con dificultades financieras insalvables: “Lamentablemente con los recortes financieros de la provincia de Buenos Aires no se pueden sostener. Cuando Adorni dice que le debe cero a la provincia, nosotros le recordamos que 1,27 billones de pesos fue el recorte de recursos financieros bajo distintas modalidades, muchas de las cuales estamos reclamando en la Suprema Corte de Nación porque son fondos que le pertenecen a los bonaerenses” dijo.

