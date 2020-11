Sindicato de la Carne sobre venta de Anselmo: “Hoy tenemos un futuro cierto y prometedor”

Tras formalizarse la venta del frigorífico Anselmo, LU24 consultó a Néstor García quien es Secretario General del Sindicato de la Carne, sobre la reciente noticia de la efectiva transferencia de las acciones a inversores extranjeros, y declaró que “es una noticia que se suma a las buenas noticias que veníamos teniendo y nos da la tranquilidad de lo que venía era serio”.



El dirigente sindical celebró que se concretará la llegada de los inversores, y contra aquellos comentarios que decían que el frigorífico no era “sustentable” económicamente, García se mostró tranquilo al poder demostrar que se podía sacar adelante.

Con respecto a la opinión del gremio en general y de los trabajadores en particular al anoticiarse de la venta dijo: “Lo bueno es que ésta posibilidad se está dando, y para los trabajadores es un alivio, y creemos que el frigorífico puede dar aún más trabajo del que se da, no solamente correspondientes al gremio de la carne”.

Aunque los tiempos que pasaron fueron difíciles, muchos vaivenes que mantuvieron el frigorífico cerrado y a trabajadores muy apaleados por la situación, García se expresó optimista y advirtió que “hacía rato no teníamos la estabilidad que tenemos hoy”. Se refirió también, a que ahora la situación es amoldarse a las necesidades que requiere la situación actual, ya que se tuvo que arrancar de cero, muchos clientes que se fueron a trabajar o a comprar a otros lugares, y ahora hay que ponerse en marcha no solamente para recuperarlos sino también para acomodar las instalaciones de Anselmo para poder exportar como los inversores pretenden.|

Por la parte sindical el Secretario General declaró “queremos que se cumplan los derechos de los trabajadores mientras se pone en marcha la empresa”, y reconoció que “tenemos buen dialogo con la empresa, la empresa tiene buen dialogo con los trabajadores, escuchan”.

“Hoy tenemos un futuro cierto y prometedor y a eso tenemos que apuntar, olvidarnos lo que paso, tenerlo como una experiencia y mirar al futuro”, finalizó.

