El Sindicato de Trabajadores Municipales pretende un ajuste salarial para marzo

14 febrero, 2024



Abel Gómez, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, conversó esta mañana con LU 24 y se refirió a cómo está viviendo ese sector de los trabajadores en lo que han sido estos dos primeros meses del año.

“La incertidumbre que hay es en lo económico y nada alcanza. A pesar de que estamos en paritarias, en enero tuvimos un aumento y vamos a tener otro en marzo. El tema es que no alcanza nada, y los sueldos se atrasaron de una manera que es imposible de alcanzarlos”, expresó Gómez.

Y agregó: “Nosotros hacemos ayuda de dinero por salud y las órdenes se han dado permanentemente y han aumentado muchísimo. La gente por ahí se sorprende, porque con 10 mil pesos en el mercado no compras nada. En lo que respecta a los medicamentos, por suerte nuestra farmacia sindical está siempre llena, continuamente con personas trabajando. Ha mermado algo, pero creo que muy poco, nosotros seguimos con los pagos normales”.

Además, y respecto a PAMI y IOMA, detalló: “Quizás se achican los montos, pero atrasos no hay ni hemos tenidos. Son pagos más chicos, pero más seguido. Se atrasa un poco el pago, pero también siempre va ingresando”.

Finalmente, y acerca de los reclamos de los trabajadores municipales, concluyó: “Cuando hay un cambio de gobierno, normalmente la gente está con un resquemor, pero las cosas cambian y hay que adaptarse. No hemos tenido grandes problemas y lo que ha sucedido, se ha ido solucionando. Lo que más nos preocupa es lo salarial, pero ellos también están al tanto”.

