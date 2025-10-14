Sindicatos del Gas denuncian incumplimiento del convenio por parte de Camuzzi

14 octubre, 2025 0

El Plenario de Sindicatos de la Industria del Gas Natural intimó a la empresa Camuzzi Gas por otorgar aumentos salariales únicamente a trabajadores de una región, lo que consideran una práctica discriminatoria y contraria al convenio colectivo vigente.

Desde el conjunto de Sindicatos de la Industria del Gas Natural se emitió un comunicado en el que se denuncia que la empresa Camuzzi Gas incumplió el Convenio Colectivo de Trabajo al otorgar incrementos salariales solo a las y los trabajadores de la zona de representación del Sindicato de Neuquén, dejando fuera al resto del personal comprendido en el mismo acuerdo.

Según el comunicado, esta decisión “genera dos escalas salariales distintas dentro del mismo CCT”, lo que los gremios calificaron como “una discriminación inadmisible y una práctica desleal hacia las y los trabajadores comprendidos en nuestra jurisdicción”.

Ante esta situación, el plenario gremial informó que intimará formalmente a la empresa para que retome las negociaciones paritarias y convencionales de manera equitativa para todas y todos los trabajadores del sector.

Asimismo, advirtieron que, si en los próximos días no hay una respuesta o rectificación por parte de Camuzzi, la próxima semana profundizarán las medidas gremiales en defensa de los derechos laborales y del cumplimiento del convenio colectivo.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la unidad, la equidad y la dignidad de las y los trabajadores del gas en todo el país”, concluye el comunicado firmado por el Plenario de Sindicatos de la Industria del Gas Natural.

Volver