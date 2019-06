Siniestralidad vial: “Es la gran preocupación del mercado asegurador” dicen desde La Perseverancia

El Gerente General de La Perseverancia Seguros, Jorge Castiñeira, fue consultado por LU 24 respecto al incremento en el país de los índices de siniestralidad vial, y afirmó que “es la gran preocupación del mercado asegurador” y que “es una realidad que no se ha podido revertir”.



El ejemplo de Suecia

Castiñeira dijo que “esta es una realidad, y lamentablemente no se ha podido revertir en Argentina, donde tenemos un promedio de 20 muertes diarias en distintos puntos del país, a diferencia de varios lugares del mundo como Suecia, donde en 24 años disminuyeron un 63 % los accidentes, y en Argentina fuimos creciendo: El 54% corresponde a menores de 35 años y de ese universo el 40% son motociclistas, lo que da un promedio altamente trágico, encabezado por la Provincia de Buenos Aires y luego Santa Fe y Córdoba; no sucede así en la Ciudad de Buenos Aires”.

Los montos

“Los siniestros que se registran arrojan lesiones graves o muerte, en el primero de los casos puede haber gente que termine cuadripléjica, lo que representa una indemnización la que además del daño físico se agrega daño moral y psicológico, y si una persona fallece, se establece el monto a partir de lo que hubiera podido producir mientras vivía; el valor del resarcimiento por muerte está en unos dos millones de pesos, dependiendo de la edad y la ocupación de la persona a partir de su fallecimiento, y si son varios los lesionados o muertos, se pueden superar los cinco millones de pesos, y en el caso de una lesión grave, como una amputación de un brazo, se reclama alrededor de un millón de pesos, a lo que se debe sumar el costo de los abogados”, sostuvo.

“Es un tema de responsabilidades y nosotros tratamos de resolverlo rápidamente, queremos tratar de resolver un conflicto a más tardar en un año, y si hay pericias de por medio pueden tardar cinco o seis años”.

Concientizar es la tarea

“Es la gran preocupación del mercado, el tema de la siniestralidad, y se le está buscando permanentemente concientizar a través de las escuelas” dijo y afirmó que “uno es un factor externo a la conducción y a la manera que la gente conduce, creo que las rutas con su estado pueden acompañar, respecto a los siniestros, pero creo que pasan más por la forma de conducir y también por ser respetuosos de las normas vigentes” concluyó..