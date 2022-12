Sirenazo de Bomberos: “El ministro habló por desconocimiento” dijo el jefe local

30 diciembre, 2022

Maximiliano Llanos, Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos se refirió a través de LU 24 al Sirenazo que realizaron este miércoles a las 20:00, en todo el país, repudiando los conceptos vertidos por el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky en el programa “Para que sepas “, que se emite en el canal A24

“El ministro dijo que los bomberos voluntarios teníamos que abocarnos a los incendios en la ciudad y no ser convocados para apagar los incendios forestales, el aducía que carecíamos de capacitación y equipamiento, lo que no es cierto, más nosotros, que en nuestra zona tenemos habitualmente varios incendios forestales, que no son tal vez de la magnitud de otros, pero aparte lo hacemos siempre en el afán de dar un buen servicio por lo que nos estamos capacitados permanentemente”, relató Llanos.

“Creo que habló por desconocimiento, tal vez un poco de más, y se equivocó en muchos conceptos. Hay situaciones en los que uno opera otro tipo de herramientas o estrategias, pero básicamente el agua es la principal arma que tenemos para combatir los incendios; en otros casos se utilizan otras cosas, pero creo que al desconocer, se dice algo que no es verdad y causó mucho enojo”, concluyó.

Volver