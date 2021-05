Situación COVID 19 en Claromecó: “Compartimos la misma realidad que el resto del distrito” dijo Lamberti

Desde hace varios días la situación epidemiológica en el distrito se ha vuelto crítica y Claromecó no escapa a ésta realidad. Así lo aseguró en LU24, el Director del Organismo Descentralizado Claromecó, Julián Lamberti.



“Hasta ayer teníamos 23 casos activos, es el momento del pico más alto desde que comenzó la pandemia, y ayer a la tarde hisopamos a 6 personas más”, expresó Lamberti y sostuvo que se está viviendo “un momento complejo, compartimos la misma realidad que el resto del distrito”.

Dando detalles de cómo se maneja la situación, explicó que “lo que hacemos hoy en dia es hacer los hisopados, los llevamos nosotros a Tres Arroyos” y en cuanto al tema de internación indicó que “por suerte no tenemos ningún caso grave, que requiera internación, si eso sucede, todos esos pacientes se derivan a ciudad cabecera porque nosotros no tenemos internación”. En este sentido, comentó que en la villa balnearia se observan mayores cuidados y responsabilidad en la comunidad: “Veo en la calle, después de los anuncios del intendente, refuerzos en la actitud de la gente en cuanto a los cuidados”.

Asimismo, manifestó que “hay que tener muchos cuidados en todos lados, y el cuidado tiene que ser individual y la responsabilidad de cada uno, para contribuir para que esto no siga creciendo y no colapse”. Específicamente refiriéndose al cambio de fase, sostuvo que “mucha gente ya lo venía pidiendo, más que nada el tema de la presencialidad en las escuelas, apareció el caso de una maestra, después una directora, con lo cual las madres y gran parte de la ciudadanía pedían cortar con la presencialidad hasta que esto mejore un poco”.

El encargado del Organismo Descentralizado, afirmó que por ahora se observa buen nivel de acatamiento a las restricciones dadas por el municipio y la provincia, pero advirtió que “el tema es si se hace más largo, se rompen ciertas económicas y ciertos sectores se empiezan a desesperar”. En cuanto a los sectores económicos que podrían ser perjudicados por las medidas, Lamberti comentó que en dialogo con muchos comerciantes y prestadores de servicios aseguraron que van a acompañar las medidas sin problemas.

Para finalizar, hizo mención al inicio de obra de los baños públicos en la costanera, donde ene el día de ayer comenzaron con los cimientos, y afirmó que “yo creo que para el mes de agosto más o menos, vamos a tener los baños terminados, que fue un reclamo contundente durante este verano” y en ese sentido dijo que “son pequeños servicios en lugares estratégicos que suman mucho”.

En cuanto a la infraestructura de éstos baños, detalló que “están en cercanías de la bajada accesible, son baños con posibilidades igualitarias, para personas con discapacidad, son baños accesibles y se suman a los servicios de la oferta turística”.

