Situación del sector hotelero: “la pandemia sólo aceleró lo que se venía dando” aseguró el propietario de Elegance y Alfil Express

30 junio, 2021

Alejandro Braceras propietario de los hoteles Elegance Hotel y Alfil Express en Tres Arroyos, comentó en LU24 cómo se encuentra la actualidad del sector hotelero, que desde el comienzo de la pandemia ha sido uno de los más afectados por las restricciones, principalmente por la suspensión de la circulación turística. Hizo hincapié principalmente en que la crisis comenzó en el año 2008 y la pandemia sólo aceleró la caída.

En primer lugar, se refirió a los hoteles que debieron cerrar en la ciudad por la situación crítica a la que se llegó, principalmente por la dificultad de poder sostener los salarios de los trabajadores “tres hoteles cerraron y los que estamos funcionando, estamos funcionando con el 30% de la capacidad, y además la gente no viaja, por lo que se está presentando este problema” y en cuanto a cómo se mantienen los hoteles de su propiedad indicó que “tenemos el ATP que eso nos soluciona un montón, porque en hotelería el 80% del costo es para personal, pero no sabemos cuándo más va a durar y no podemos depender siempre del gobierno”.

Por otra parte, los costos de reestructuración en las instalaciones de los hoteles fueron otro gran punto de dificultad desde que comenzó la pandemia y aseguró que “el hotel fue reestructurado, para adaptar a los protocolos de hotelería para proteger al personal y a los clientes”, pero en ese sentido, agregó que “peor es estar cerrado, porque el costo de cerrar y abrir es terrible”.

Además, se refirió a la nueva modalidad que se ha promocionado en los últimos meses en cuanto a los alquileres de departamentos por día, y sostuvo que “hay una desigualdad terrible en lo que respecta a los departamentos en alquiler por día” ya que se considera una competencia desleal, y en consecuencia de ello “en reiteradas oportunidades hicimos reclamos a la municipalidad y nada, y al sindicato y nada, para nosotros eso ya es así y debemos acostumbrarnos” manifestó con indignación. En ese sentido, y con un guiño de optimismo, comentó que “por suerte o desgracia los alquileres de departamentos han subido un montón, o sea que quienes tengan departamentos tendrán que rever ese tema”.

Para finalizar, expresó que la situación difícil que atraviesa el sector hotelero “es la misma crisis que tiene el país, nos han fundido a los hoteleros y a todo el país, la pandemia solo acelero lo que se venía dando” y ejemplificando esto expresó que “anoche hubo 5 pasajeros y 10 empleados”.

