Situación epidemiológica: Tres Arroyos sigue en fase 2, y San Cayetano bajó a la 3

El jefe de gabinete, Carlos Bianco, destacó esta mañana la eficacia de las medidas de restricciones, al tiempo que puntualizó en la merma de contagios en el conjunto de la provincia. “Es una excelente noticia, sabiendo sobretodo que cuando se tomaron estas medidas de mayor cuidado tanto en términos de contagio como de ocupación del sistema sanitario de las camas de terapia intensiva, era crítica”, expresó. También se refirió a la continuidad del esquema de fases, dentro del cual Tres Arroyos permanece en la 2 y San Cayetano, por el aumento en el nivel de casos, descendió de la 4 a la 3.

“Si seguíamos con el mismo ritmo de crecimiento, hubiésemos tenido una situación muy complicada. Queremos celebrar este esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional y las medidas que ha defino y nosotros hemos implementado, porque al principio de la pandemia la Provincia tenía todos los números para que tengamos un colapso sanitario fundamentalmente por el sistema desastroso que habíamos recibido a finales de 2019”, añadió, crítico.

Por otra parte hizo hincapié en el primer aniversario del sistema de fases en la Provincia. “Llevamos un año trabajando con este sistema de fases que dio excelentes resultados. Este sistema ha tenido alguna que otra crítica puntual y particular, pero esta metodología nos ha permitido traspasar los peores momentos de la pandemia haciendo ajustes de manera flexible, no sólo en la ubicación de los distritos, sino también en ir modificando las actividades que estaban permitidas y las medidas de cuidado”.

“Veremos como continúa la situación la semana próxima de acuerdo a lo que defina el gobierno nacional, obviamente en consulta con todas las Jurisdicciones” y al hacer referencia al DNU nacional, comentó: “Se establece muy clara y taxativamente cuáles son los diferentes criterios e indicadores objetivos de la pertenencia de cada uno de los distritos a cada una de las fases y medidas de cuidado”.

Asimismo agregó: “Esta es una metodología que se ha implementado durante un año y dio excelentes resultados; nuestro sistema sanitario no se ha visto colapsado ni sobrepasado en ningún momento”. También recalcó: “Con este sistema se han salvado miles de vidas en la provincia de Buenos Aires si uno lo compara con otras situaciones que alguna otra fuerza planteaba que no había que hacer aislamiento preventivo, social y obligatorio, no usar barbijos o no vacunarse porque no eran seguras y todas estas medidas salvaron miles de vidas”.

Sin cambios para las restricciones y actividades permitidas

Respecto al sistema de fases y sobre las actividades permitidas, Bianco manifestó que no habrá modificaciones y está el plexo normativo vigente correspondiente al DNU 334 del gobierno nacional. También enfatizó que respecto a los movimientos de distritos en el marco del sistema de fases expresó “tenemos 114 municipios en Fase 2, 17 municipios en fase 3 y 4 municipios en fase 4”.

Sobre la fase 2 consideró que hay nueve municipios que la han sobrepasado, ocho pasaron a fase 3 y uno paso directamente a fase 4 que es Tordillo. “Hay sólo dos distritos nuevos que pasan de fase 3 a 2 y son General Arenales y General La Madrid”. En tanto señaló que “en fase 3 tenemos 17 municipios y hay ocho distritos que suben de fase que son Baradero, Coronel Rosales, Daireaux, Dolores, General Villegas, Laprida, Lezama y Pila y por el aumento de casos San Cayetano”. En fase cuatro se ubican Tordillo, Olavarría, Tres Lomas y Villarino.

Respecto al adelantamiento del receso invernar, el Jefe de Gabinete aclaró: “Es una posibilidad y una de las variantes que nosotros manejamos y lo estaremos definiendo con el Gobierno nacional y por la presencialidad respondo lo mismo. Está claro bajo qué condiciones se puede volver a la presencialidad o bajo qué condiciones no”.

Asimismo consideró: “Nosotros queremos que haya clases presenciales todo el tiempo y en todos los distritos. La única razón por la que no podemos permitirlo en algunos distritos es que estamos en medio de una pandemia”.

