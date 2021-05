Situación sanitaria en Oriente: están disminuyendo la cantidad de casos activos e internados

28 mayo, 2021 Leido: 165

En la localidad vecina de Oriente, se han generados picos de contagios durante las últimas semanas que han puesto en alarma al sistema sanitario. Hoy en día, luego de las medidas de restricciones anunciadas ya hace una semana, se encuentran descendiendo la cantidad de casos activos según indicó el delegado, Patricio Bertone.

“Hoy hay 53 casos activos, hay dos personas internadas en la ciudad de Dorrego, y había 6 casos sospechosos que iban a ser hisopados el dia de hoy” sostuvo Bertone y aseguró que la situación más crítica para la localidad se vivió durante la semana pasada “porque hubo hasta cinco personas internadas en la unidad sanitaria de Oriente y tres en Dorrego”.

Durante esos días en los que se generó un pico de contagios, y de pacientes que vieron complejizado su cuadro, ya que debieron ser internados “tuvimos un fallecimiento y de las 3 personas internadas en Dorrego quedaron dos”.

En ese sentido, el delegado de la localidad de Oriente, comentó que “habíamos llegado a 60 y pico casos activos, pero ahora están disminuyendo” y agregó que “ayer hubo un solo activo nuevo, se dieron algunas altas, entre ellas algunos de los internados”.

Por otra parte, en el balneario Marisol, la situación parece ser más optimista, ya que según indicó Bertone “Marisol hace unos cuantos días viene sin casos, ni activos ni sospechosos”.

En cuanto al acatamiento de las medidas restrictivas tomadas por el gobierno nacional y provincial para evitar la circulación de personas, y por ende del virus, comentó que en Oriente “después de las 18 horas no queda nadie, salvo algunas personas esenciales, por la farmacia, alguien que cuide a algún mayor o trabajadores de la salud” y añadió que durante el fin de semana largo existía cierta preocupación en las autoridades de que haya aglomeramientos en el balneario Marisol, pero “ayudo el clima a que la gente no venga, porque me comentaron que no se veía gente en la playa, por lo que había poca circulación”.

Para finalizar, Bertone se refirió al acatamiento de los comerciantes a la hora de cerrar sus negocios y expresó “no tenemos muchos comercios que no sean esenciales, la mayoría son polirubros, por lo que entran dentro de lo esencial y los dejamos trabajar siempre cumpliendo protocolo y con el horario de cierre”.

