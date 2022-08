Sjelborg opinó sobre el consumo de energía de electrodomésticos

5 agosto, 2022

El jefe de Redes de la CELTA, Ingeniero Sergio Sjelborg, habló con LU 24 sobre aspectos a tener en cuenta respecto al consumo energético de diversos electrodomésticos, teniendo en cuenta que el Gobierno subsidiará a quienes gestionaron la segmentación hasta 400 kilowatts, ya que se deberá pagar la tarifa plena por el excedente.

Como ejemplo, Sjelborg dijo que “un termo eléctrico anda en el orden de los 1500 watts/hora; las planchas consumen de 1000 a 1500 watts/ hora; el Aire Acondicionado, de acuerdo el tamaño, de 1300 a 2500 watts/hora; las heladeras, de 150 a 200 watts/hora, dependiendo si tiene freezer, pudiendo llegar a los 250 watts/hora; un horno eléctrico tamaño normal, 1500 watts/hora y una computadora 60 watts/hora”.

Destacó asimismo la posibilidad de obtener un menor consumo con iluminación LED, y también calificó como “algo muy bueno, ecológico, renovable y que ayuda al ecosistema en general” a la energía solar, al sostener que “es algo que está instalado, no sólo en nuestra sociedad sino de otros países desde hace tiempo, lo veo como positivo siempre y cuando se cumplan con las características técnicas”.

Agregó que “en la Provincia está la ley que no está reglamentada pero se tiene que tener en cuenta la misma, porque es como que vamos a tener muchos generadores en otros tantos hogares, pero esperemos que no nos generen inconvenientes al hacer las reparaciones”, en referencia al ingreso a la red eléctrica por parte de quienes accedan a ese sistema.

Valoró asimismo la instalación del Parque Solar en la zona del Polo Educativo, e informó que “CELTA está construyendo la subestación para que inyecten la energía que va a la red”, y calificó como positivo el aprovechamiento que tendrán las instalaciones del Centro de Formación Profesional y los otros edificios que coexistirán en el lugar, como el Conservatorio de Música y el CRESTA.

