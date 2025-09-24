Sobre llovido, mojado: Cerró Mustad, la fábrica de herraduras en el Parque Industrial. Más de 50 operarios sin trabajo

24 septiembre, 2025

En las últimas horas, la empresa Mustad decidió el cierre de la planta radicada en Parque Industrial de Tres Arroyos, por lo que unos 55 empleados quedaron cesantes.

Hay tratativas y reuniones previstas para este jueves en el Ministerio de Trabajo, según explicó, en medio del asombro ante una medida no prevista ni avisada por parte de la firma sobre la decisión tomada, Gustavo Acosta, secretario administrativo de la UOM, a cargo de la Filial Tres Arroyos.

“Vinieron, hicieron apagar los hornos y se fueron”, dijo Acosta, quien se enteró en medio de un congreso de delegados que se realizaba en General Roca, Rio Negro. El propio dueño de la empresa, en persona, comunicó a sus empleados que cierran y todo el mundo será indemnizado debidamente.

“Me llamó la encargada de Recursos Humanos y me comunica la decisión; es un golpe muy fuerte para el momento que estamos viviendo; la idea que tenemos es que la empresa no se cierre, por lo que esperamos la reunión de mañana”, sostuvo.

“Hará quince días despidieron a siete personas y nada más que eso, adujeron que estaban a prueba, y de hecho cuando vienen a hacer la reunión para notificarnos estaban los hornos llenos de material, pero los hicieron apagar y se fueron”, relató.

“Nadie se esperaba semejante noticia, vamos a hablar mañana y veremos que podemos hacer, ojalá podamos mantenerla abierta; directamente los que corresponden al sindicato son 44 y pero hay gente que no pertenece; todos están muy tristes y preocupados, y luego de lo que se resuelva en el Ministerio de trabajo veremos los pasos a seguir”, concluyó Acosta.

Este impacto se suma a la quiebra pedida por Frigorífico Anselmo donde quedarán 100 empleados en la calle.

Hoy se vio un movimiento inusual frente a la fábrica. El propietario de la firma se hizo presente en medio de un operativo de seguridad privada imponente.

