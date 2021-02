‘Sobremesa Tropical’ presentará hoy a la Urbiband

Santiago Urbina, es el artista fundador de la ‘Urbiband’ y dialogó con LU24 para lograr acercarse a la comunidad de Tres Arroyos con su música, y comentó sobre su labor dentro de la movida tropical.

Santiago está radicado en San Fernando, zona norte de Capital Federal, y comentó los inicios de sus carreras “arranque muy joven a los 18, hoy tengo 40, estuve en varios grupos de renombre conocidos, y desde hace 15 años, estuve trabajando con Alcides, hoy no estoy más con él, siempre toque la batería electrónica, y siempre tuve su apoyo me permitía cantar también en sus shows”.

Luego de 15 años al lado de Alcides, en 2019 dejó de trabajar con él, y comenzó la pandemia, por lo que hoy concreto su propia banda ‘Urbiband’, y expresó “está en las redes sociales, lo armamos hace 2 años y medio a esta banda de reggaetón pop”. Se puede conocer y disfrutar de la música en ‘urbibandok’ en Facebook, y @urbibandoficial en Instagram.

“El año pasado, los últimos días de febrero nos invitaron a cantar y compartir un show los chicos de Volcán, que son amigos, y eso fue lo último que hicimos, a raíz de eso me conecte mucho con las redes, hago reportajes también, a famosos, a integrantes de otras bandas, las redes ayudaron a nuestro favor” indicó el músico porteño a LU24.

Hoy en el programa “Sobremesa Tropical”, a partir de las 13 horas se escucharan temas de la “Urbiband”.

