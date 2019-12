Sociedad Italiana: Roberto Schroeder ganó el departamento de la 17ª Campaña de Socios (videos)

21 diciembre, 2019 Leido: 164

Roberto Schroeder se llevó el primer premio de la 17ª Campaña de Socio Protector de la Sociedad Italiana en el sorteo final realizado en el salón de Fiestas de la entidad, con el número 0997.

El segundo premio, una camioneta Chevrolet S10 0 Km., correspondió a Vanesa Soledad Katllauskas, con el 4404, en tanto el Chevrolet Onix 0 Km., fue para María Inés Silva, con el 3229.



Los sorteos, fiscalizados por el Escribano Andrés Martínez, fueron realizados en el transcurso de una cena en la sede peninsular de Avenida Moreno 137, a la que concurrieron unas doscientas personas seleccionadas entre quienes adquirieron la Campaña.

Con un muy bien servido menú, los integrantes de la Comisión Directiva y colaboradores de la entidad agasajaron a los presentes, que a su vez se llevaron electrodomésticos, tales como una pava eléctrica, un horno eléctrico, dos almohadas, una multiprocesadora, y dos televisores Smart de 32 y 64 pulgadas, respectivamente sorteados a lo largo de la noche.

El esquema se dividió en tres tramos: el primero, luego del fiambre, con algunos electrodomésticos y dos sumas de dinero, la primera de ellas de 20.000 pesos, correspondiente al sexto premio, la que fue adjudicada al número 5755 perteneciente a Miguel Zarza de Marisol, y la segunda de 30.000, quinto premio, fue para Sergio Daniel López.

Luego de la entrada, se sortearon nuevamente electrodomésticos, otra suma 50 mil pesos, el cuarto premio, saliendo el 0766, correspondiente a José Robusto, y el tercer premio, un Chevrolet Onix 0 km., lo obtuvo, con el 3229, María Inés Silva.

Inmediatamente se avisó a la ganadora, quien fue hasta la sede de Avenida Moreno, saludó a los presentes y habló brevemente con la prensa, y luego posó junto al auto ubicado sobre la vereda de la Sociedad Italiana.

Silva dijo a LU 24 que hace unos tres años que adquiere consecutivamente la Campaña de Socios, y que tiene preferencia por el número 29, que la subió al auto en la noche de este viernes.

Tras el postre, fueron sorteados dos Smart TV, y con mucho suspenso, la camioneta Chevrolet S 10, estipulada como segundo premio.

El suspenso se dio dado que el rodado debió sortearse tres veces, hasta que apareciera el número vendido. El orden fue el siguiente: primero salió el 6960, luego el 5948, no vendidos, y finalmente el 4404, correspondiente a Vanesa Soledad Katlauskas, quien no estaba presente en el lugar y no fue posible comunicarle inmdiatamente que había ganado la S 10.

Finalmente, se sorteó un departamento, ubicado en calle Vélez Sarsfield 859, también rodeado de suspenso, esta vez algo menor, ya que hubo que sortearlo dos veces: el primer número que salió fue el 1471, no adquirido, y el segundo, que sí arrojó como ganador a Roberto Schroeder, fue el 0997.

Schroeder tampoco estaba en la cena, aunque fue sorteado para asistir a la misma pero dada su condición de transportista que impidió su asistencia a una verdadera noche de fiesta que se vivió este viernes.







Volver