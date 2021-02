Sociedad Italiana: un éxito en la campaña de Socios y se espera el sorteo de marzo

2 febrero, 2021

El Tesorero de Sociedad Italiana de Tres Arroyos, Nicolás Ciancaglini, en comunicación con LU24 en la mañana de hoy, comentó cómo está transcurriendo la campaña de socios, que durante el 2020 se tomó la decisión de llevarla a cabo a pesar del contexto, y aunque tuvo sus acondicionamientos por la situación de la pandemia, tuvo un éxito sin precedentes, que dejó interesados en lista de espera para adquirir los bonos.

Asimismo, la institución cerró el año con excelentes sorteos de dinero en efectivo y se espera un año interesante también de actividades por parte de la Sociedad Italiana.

“Hoy por hoy desde que comenzó la pandemia hay incertidumbre en todos los aspectos, nosotros nos vimos con una situación muy compleja, con los 5 empleados, y tomar una decisión importante por la parte social de la institución y tomamos la decisión de hacer la campaña, empujados por la situación compleja en la que estábamos, había incertidumbre pero gracias a Dios fue recontra impensado que íbamos a tener la mejor campaña en muchísimos años” manifestó Ciancaglini.

En ese sentido, sostuvo que “en 45 días se vendió todo, en un momento suspendimos, porque no tenía sentido seguir anotando gente si no teníamos más suscripciones”.

En cuanto a la modalidad del sorteo, comentó que “como el sorteo es un sorteo distinto por lotería, estaba previsto que si salía algún numero que no estaba, se corrían los puestos. Todos los premios salen si o si, ya entregamos los primeros 400.000 pesos que salieron en diciembre y ahora estamos esperando los 500.000 pesos que será en marzo”. Y agregó, que el único requisito para participar del sorteo es estar al día con la cuota, la última del mes de marzo inclusive.

“Desde la parte institución, en algún momento se llegó a evaluar de esperar a que arranquen de nuevo los eventos y actividades sociales, pero es un edificio que requiere un mantenimiento permanente” indicó con respecto a la situación que se planteaba en el 2020 de restricción en las actividades, y principalmente las sociales que son las que se realizan en el tradicional edificio de la Sociedad Italiana. Pero aseguró que “los 5 empleados en relación de dependencia, fueron lo que más nos empujó a tomar la decisión de poner en marcha la campaña”.

Por otra parte, agradeció el apoyo de toda la comunidad que hizo posible el éxito de la campaña de socios, y expresó “siempre Tres Arroyos nos acompañó un montón y muy bien, pero esta situación atípica nos debilito y nos hizo dudar, y la sorpresa fue que la comunidad nos acompañó incluso más que otros años”. Y añadió: “gracias a ellos seguimos manteniendo esta tradición, y este edificio que es un orgullo no solo para los italianos sino para todos los tresarroyenses”.

