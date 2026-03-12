Sociedad Italiana: Vuelve “Cinema con aperitivo” con Sofía Loren

El miércoles 18, a las 20:30, los integrantes del Grupo de Cultura de la Sociedad Italiana en el salón de la planta baja de Avenida Moreno 137, reanudarán el tradicional ciclo “Cinema con aperitivo”, ciclo caracterizado que comienza con tragos y comida, para luego proyectarse una película en italiano con subtítulos en español. El costo de la entrada es de diez mil pesos.

En el Mes de la Mujer, se eligió un film protagonizado por Sophia Loren, una de las estrellas más destacadas del cine: “Peccato che sia una canaglia” una comedia italiana de 1954, dirigida por Alessandro Blasetti., primera película en la que Sophia Loren compartió protagonismo con Marcello Mastroianni, dando así inicio a una dupla de gran éxito cinematográfico, que los llevó a filmar 12 películas juntos.

El argumento gira en torno a Paolo, un taxista romano cuya vida da un vuelco cuando conoce a Lina, una hermosa joven experta carterista y pequeños timos. Más tarde, hará todo lo posible por redimir a la chica…

